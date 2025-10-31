Γιούνγκ Μπόις: Με Χεράρδο Σεοάνε στην μάχη της Τούμπας οι Ελβετοί

Η Γιούνγκ Μπόις άλλαξε προπονητή πριν το επερχόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Χεράρδο (Τζέρι) Σεοάνε ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μέχρι και το καλοκαίρι του 2028, αντικαθιστώντας τον Τζόρτζιο Κοντίνι.

Πριν την αναμέτρηση με τον «Δικέφαλο του Βορρά», το βράδυ της Πέμπτης (6/11), για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, η ομάδα της Βέρνης θα αντιμετωπίσει την Βασιλεία την Κυριακή.

Ο 47χρονος Ελβετός στην πρώτη του θητεία στον πάγκο της ομάδας ήταν επιτυχημένος, καθώς κατάφερε να κατακτήσει τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελλο. Οι συγκεκριμένες επιτυχίες του εξασφάλισαν αναβάθμιση στην Bundesliga καθώς εργάστηκε σε Λεβερκούζεν και Γκλάντμπαχ.