Λανουά: «Σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ, πέναλτι στον Ταρέμι» (vid)

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας δημοσιοποίησε το βίντεο με την ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων της 9ης αγωνιστικής της Super League και ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά αναφέρθηκε σε τρεις αγώνες.

Συγκεκριμένα, ο Λανουά ανέφερε πως στην αμφισβητούμενη φάση του ακυρωθέντος γκολ της ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό, ο Γιόβιτς σπρώχνει τον αντίπαλο του και με τα δύο χέρια, προκειμένου με αθέμιτο τρόπο να δημιουργήσει χώρο ώστε να εκτελέσει και πως ως εκ τούτου, η παρέμβαση του VAR, άρα και η ακύρωση του γκολ από τον διαιτητή ήταν ορθή.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Άρη. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με σκορ 2-1 και ο Λανουά σχολίασε τη φάση του πέναλτι στον Ταρέμι, το οποίο θεώρησε παράβαση. Για το ίδιο παιχνίδι, επικρότησε την απόφαση καταλογισμού του πέναλτι για τον Άρη.

Τέλος, αναφέρθηκε στο παιχνίδι Ατρόμητου εναντίον Κηφισιάς. Η διοίκηση του Ατρομήτου αμφισβήτησε τις αποφάσεις του διαιτητή και υπέβαλε αίτημα ακρόασης, ώστε να καταγγείλει στον Λανουά τον ρέφερι Ευαγγέλου.

Ο Λανουά υποστηρίζει πως ορθά δε δόθηκε πέναλτι, ούτε κόκκινη κάρτα στη φάση του 12ου λεπτού, καθώς και πως ο διαιτητής Ευαγγέλου δικαιολογημένα δε καταλόγισε πέναλτι στον Ατρόμητο, όταν ο Εμπό βρήκε τη μπάλα με το χέρι, καθώς αυτό βρισκόταν σε φυσική θέση.

Το VIDEO της ανάλυσης των αμφισβητούμενων φάσεων