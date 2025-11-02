ΑΕΛ - Λεβαδειακός 0-2 : Πέρασε από την Λάρισα και «πάτησε» τετράδα

Ο Λεβαδειακός απέδρασε με ένα σπουδαίο «διπλό» από τη Λάρισα, επικρατώντας 2-0 (17' Πεντρόσο, 90'+5' Συμελίδης) της ΑΕΛ στο «AEL FC Novibet Arena» ,για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Σε ένα παιχνίδι με ρυθμό, ένταση και αρκετές φάσεις, οι Βοιωτοί ήταν πιο ουσιαστικοί, εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες τους και πήραν μια πολύτιμη νίκη που τους ανεβάζει στην 4η θέση της Super League. Από την άλλη, η ΑΕΛ είχε δύο δοκάρια με τον Πασά, αλλά πλήρωσε την αστοχία της και δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα.

Το ματς

Η ΑΕΛ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, απείλησε αρχικά με τον Χατζηστραβό και είχε ακόμη μία καλή στιγμή με τον Ατανάσοφ, όμως ο Λεβαδειακός ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 17’ με κεφαλιά του Πεντρόσο, έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή. Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τις αντεπιθέσεις τους και είχαν ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, με χαρακτηριστική αυτή του Παλάσιος λίγο πριν το 35’. Η ΑΕΛ προσπάθησε να αντιδράσει και στο φινάλε του ημιχρόνου άγγιξε την ισοφάριση, όταν ο Πασάς με ψαλιδάκι έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι. Συνολικά, το πρώτο μέρος είχε ένταση και καλό ρυθμό, με τον Λεβαδειακό να είναι καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα και πιο αποτελεσματικός στις φάσεις που δημιούργησε.

Μεγάλη επιθετική δραστηριότητα και στο δεύτερο ημίχρονο από τις δύο ομάδες. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Κωστή έκανε μια ωραία προσωπική ενέργεια, το τελείωμα του πέρασε λίγο άουτ. Η ΑΕΛ απάντησε με μια κεφαλιά του Πασσά που σταμάτησε στο δοκάρι, δεύτερο προσωπικό δοκάρι για τον επιθετικό της ΑΕΛ. Στο 78' ο Παλάσιος με ένα διαγώνιο σουτ θέλησε να «κλειδώσει» το ματς, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μελίσσας. Το 0-2 έγινε στην τελευταία φάση του ματς με τον Συμελίδη να πλασάρει σε κενή εστία μετά την απόκρουση του Μελίσσα. Η ΑΕΛ δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση στο τελευταίο μισάωρο του ματς, οι φιλοξενούμενοι ήλεγχαν εύκολα τον ρυθμό και έφυγαν με το διπλό από το «AEL FC Novibet Arena» φτάνοντας του 15 βαθμούς και σκαρφαλώνοντας στην 4η θέση της βαθμολογίας της Super League.

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Ουαταρά, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Πέρες (80' Στάικος), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (53' Τούπτα), Πασάς (71' Γκαράτε), Ουάρντα (80' Γιούσης), Μούργος (53' Σαγάλ)

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτσι (72' Λαγιούς), Παλάσιος (Τσιμπόλα), Βέρμπιτς (59' Συμελίδης), Πεντρόσο (72' Όζμπολτ)