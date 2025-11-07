CAS: Επιστρέφουν οι τρεις βαθμοί στον ΟΦΗ για την υπόθεση Παπάζογλου - Η νέα βαθμολογία

Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) έκανε δεκτό το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η ΠΑΕ ΟΦΗ κατά του ποδοσφαιριστή Θανάση Παπάζογλου.

Έως ότου εκδικαστεί η κύρια προσφυγή, η κρητική ομάδα ανακτά προσωρινά τους τρεις βαθμούς που της είχαν αφαιρεθεί την περασμένη εβδομάδα.

Υπενθυμίζουμε, ότι ο ΟΦΗ τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών βαθμών από το φετινό πρωτάθλημα, με την κατηγορία πως δεν εξόφλησε τις οφειλές του προς τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Θανάση Παπάζογλου.

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League

ΠΑΟΚ 23 Ολυμπιακός 22 ΑΕΚ 19 Λεβαδειακός 15 Βόλος 15 Άρης 12 Κηφισιά 12 Παναθηναϊκός 12 * Ατρόμητος 9 Παναιτωλικός 8

ΑΕΛ Novibet 7 Αστέρας AKTOR 6 ΟΦΗ 6 * Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν παιχνίδι λιγότερο