CAS: Επιστρέφουν οι τρεις βαθμοί στον ΟΦΗ για την υπόθεση Παπάζογλου - Η νέα βαθμολογία
Το CAS έκανε δεκτό το αίτημα της ΠΑΕ ΟΦΗ κατά του Θανάση Παπάζογλου, επιστρέφοντας προσωρινά τους τρεις βαθμούς που είχαν αφαιρεθεί.
Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) έκανε δεκτό το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η ΠΑΕ ΟΦΗ κατά του ποδοσφαιριστή Θανάση Παπάζογλου.
Έως ότου εκδικαστεί η κύρια προσφυγή, η κρητική ομάδα ανακτά προσωρινά τους τρεις βαθμούς που της είχαν αφαιρεθεί την περασμένη εβδομάδα.
Υπενθυμίζουμε, ότι ο ΟΦΗ τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών βαθμών από το φετινό πρωτάθλημα, με την κατηγορία πως δεν εξόφλησε τις οφειλές του προς τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Θανάση Παπάζογλου.
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League
- ΠΑΟΚ 23
- Ολυμπιακός 22
- ΑΕΚ 19
- Λεβαδειακός 15
- Βόλος 15
- Άρης 12
- Κηφισιά 12
- Παναθηναϊκός 12 *
- Ατρόμητος 9
- Παναιτωλικός 8
- ΑΕΛ Novibet 7
- Αστέρας AKTOR 6
- ΟΦΗ 6 *
- Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν παιχνίδι λιγότερο