Λεβαδειακός-Αστέρας AKTOR 1-0: 3/3 για τους Βοιωτούς που πλησίασαν την τετράδα

Ο Λεβαδειακός υποδέχτηκε τον Αστέρα AKTOR στη Βοιωτία για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι δύο ομάδες ήταν πολύ προσεκτικές στο πρώτο ημίχρονο και δεν άφηναν πολλούς χώρους προς την αντίπαλη περιοχή. Στο δεύτερο μισό όμως ο ρυθμός ήταν πολύ καλύτερος με πολλές καλές ευκαιρίες εκατέρωθεν. Το γκολ του Μπάλτσι στο 73' έκανε την διαφορά για τους γηπεδούχους και τους χάρισε την τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο Κύπελλο. Αντίθετα, οι Αρκάδες παραμένουν χωρίς νίκη στη φετινή σεζόν και έχουν μόνο έναν βαθμό στην διοργάνωση.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να έχουν καλό ρυθμό αλλά να μην καταφέρνουν να απειλήσουν ουσιαστικά την αντίπαλη εστία. Στο 4' μετά από λάθος του Τσιμπόλα, ο Χαραλαμπόγλου βρήκε χώρο, εκτέλεσε αλλά αστόχησε, ενώ στο 9' ο Αγγελίδης μπλόκαρε την κεφαλιά του Γιούριτς. Το ματς ήταν πολύ ισορροπημένο και ο ρυθμός έπεσε στα επόμενα λεπτά. Η πρώτη πραγματικά καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο ήρθε στο 42' με ατομική ενέργεια και πλασέ του Βέρμπιτς, που έβγαλε με δυσκολία ο Αγγελίδης, Ο Αστέρας απάντησε στο 44' με το μακρινό σουτ του Έντερ να φεύγει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Άνακερ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μία πολύ καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους μετά από σουτ βολίδα του Μεντιέτα, το οποίο απέκρουσε εντυπωσιακά ο Άνακερ στο 48'. Οι γηπεδούχοι είχαν και αυτή την πρώτη τους καλή ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο στο 53'. Ο Αγγελίδης απέκρουσε το δυνατό σουτ του Γκούμα, ενώ στην επαναφορά ο Βέρμπιτς δεν κατάφερε να σκοράρει, πλασάροντας άουτ. Στο 56’, ο Καστάνιο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ, δείχνοντας χέρι. Στο 60’, ο Αγγελίδης έκανε φανταστική απόκρουση σε ένα εξαιρετικό σουτ του Τσιμπόλα από τα όρια της περιοχής. Στο 68’, ο Φίλων έβγαλε καλή σέντρα, αλλά ο Γκούμας δεν μπόρεσε να τη μετατρέψει σε γκολ με κεφαλιά-ψαράκι, στέλνοντας την άουτ.

Στο 73’, ο Λαμαράνα έδωσε τη μπάλα στον Μπάλτσι, ο οποίος με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Αγγελίδη, γράφοντας το 1-0. Στο 87’, ο Μπαρτόλο εκτέλεσε φάουλ και ο Σιλά προσπάθησε με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να απαντήσουν, αλλά δεν το κατάφεραν με το σκορ να παραμένει μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα.

Λεβαδειακός: Άνακερ, Φίλων(88' Κάτρης), Τσιβελεκίδης, Μάγκνουσον, Βήχος, Λαμαράνα, Τσιμπόλα (62' Μπάλτσι), Γκούμας(78' Πεντρόσο), Μανθάτης, Βέρμπιτς (62' Κωστή), Γιούριτς (78' Τσοκάι)

Αστέρας AKTOR: Αγγελίδης, Φερνάντεθ, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Τζανδάρης (59' Γιαμπλόνσκι), Έντερ, Μούμο, Καλτσάς (74' Κετού), Μεντιέτα (59' Μπαρτόλο), Γκιοακίνι (66' Μακέντα)