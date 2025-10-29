Σπορ Ποδόσφαιρο Κύπελλο Ελλάδας ΑΕΚ Ηλιούπολη

Όταν η ΑΕΚ διέλυσε την Ηλιούπολη με 10-0 για το Κύπελλο Ελλάδας (vid)

Η ΑΕΚ μπορεί να δυσκολεύτηκε να λυγίσει την Ηλιούπολη, ωστόσο κάποτε την είχε συντρίψει με το εντυπωσιακό 10-0 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Δύσκολα, αλλά νικηφόρα. Η ΑΕΚ επικράτησε της Ηλιούπολης εκτός έδρας χάρη στο γκολ του Καλοσκάμη στο φινάλε, παίρνοντας μια αγχωτική νίκη που ήρθε σε πλήρη αντίθεση με την τελευταία φορά που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν, πριν από 40 χρόνια.

Στις 6 Νοεμβρίου του 1985, και πάλι σε αγώνα Κυπέλλου, η «Ένωση» είχε συντρίψει την Ηλιούπολη στο ΟΑΚΑ με 10-0. Αυτή τη φορά όμως, χρειάστηκε να τα δώσει όλα μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Δείτε το εντυπωσιακό 10-0 της ΑΕΚ απέναντι στην Ηλιούπολη

