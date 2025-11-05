Μεντιλίμπαρ: «Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, όταν δεν καθαρίζεις το ματς θα σε ισοφαρίσουν»

Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος με σκορ 1-1 εναντίον την Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» κρατούσαν την τύχη στα χέρια τους μετά το εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο και το γκολ του Μαρτίνς, είχαν δοκάρι στην επανάληψη και ένα σωρό ευκαιρίες για το 2-0, όμως με γκολ στις καθυστερήσεις οι Ολλανδοί έφυγαν με την ισοπαλία από ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο γι’ αυτούς.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Χόσε Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι στάθηκε στις μεγάλες ευκαιρίες που έχασαν οι ποδοσφαιριστές του και υπογράμμισε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

«Πραγματικά είναι μια από τις βραδιές που το ποδόσφαιρο δεν δίνει ένα δίκαιο αποτέλεσμα, αξίζαμε τη νίκη. Από τη στιγμή που έγινε το φάουλ, έγινε το σουτ, το εκμεταλλεύτηκαν και έβαλαν το γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ γρήγορα το παιχνίδι της Κυριακής».

Για το αν το ματς κρίθηκε στο γκολ ή στις χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού: «Λίγο από όλα. Είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες που είτε χάρη στον τερματοφύλακά τους, είτε χάρη στην μη ευστοχία μας δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, όταν δεν καθαρίζεις το ματς θα σε ισοφαρίσουν».

Για το αν ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί: «Όλοι συνεχίζουμε να ρωτάμε το ίδιο πράγμα. Είναι μια μεγάλη και δύσκολη διοργάνωση. Δεν είμαστε η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, υπάρχουν καλύτερες ομάδες από εμάς. Όμως παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν είμαστε το φαβορί για να κερδίσουμε σε αυτή τη διοργάνωση, θα δούμε ένα ένα τα παιχνίδι και τι μπορεί να συμβεί».