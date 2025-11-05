Ολυμπιακός στο Champions League: Τα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία μετά την Αϊντχόφεν

Ο Ολυμπιακός πλησίασε μια σπουδαία νίκη κόντρα στην Αϊντχόφεν, όμως η ισοπαλία στο 93ο λεπτό έφερε μόνο ένα βαθμό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Παρά την απογοήτευση για την απώλεια των τριών πόντων, η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να ενισχύσει τα οικονομικά της, προσθέτοντας ακόμα 700.000 ευρώ στα ήδη εξασφαλισμένα ποσά από τη φετινή League Phase του Champions League.



Συνολικά, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εξασφαλίσει 29.465.000 ευρώ μέχρι στιγμής, ενώ υπάρχουν και επιπλέον μπόνους που μπορούν να διεκδικήσουν. Μεταξύ αυτών, πριμ ανάλογα με την κατάταξη, έσοδα για νίκες και ισοπαλίες, καθώς και μπόνους για πρόκριση στην επόμενη φάση ή για τις θέσεις 1-16 της κατάταξης. Κάθε νίκη προσθέτει 2,1 εκατ. ευρώ, κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ, ενώ η συμμετοχή στα Play Off φέρνει 1 εκατ. ευρώ.

