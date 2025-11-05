Αυτή τη φορά η τύχη του γύρισε την πλάτη στο 90+2'...

Στην καλύτερη του φετινή εμφάνιση ο Ολυμπιακός έπνιξε την υπερηχητική PSV, σκόραρε με τον Ζέλσον Μαρτίνς, άγγιξε άλλες τρεις φορές το δεύτερο γκολ, αλλά στο 90+2' μια λάθος εκτίμηση δεν του επέτρεψε να πανηγυρίσει το πρώτο του τρίποντο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Με μια εμφάνιση βγαλμένη από το σενάριο του προπονητή του, με παίκτες «ορκισμένους» και απόλυτα πειθαρχημένους στο γήπεδο, να πέφτουν στη μπάλα ως καμικάζι, οι νταμπλούχοι Ελλάδας θύμισαν σε όλη την Ευρώπη, τι έκαναν εκτός συνόρων πέρυσι και πρόπερσι, αλλά στάθηκαν άτυχοι στην τελευταίο επίσκεψη των Ολλανδών. Με μια ολοκληρωτική εμφάνιση κι ατελείωτη προσπάθεια, συνέπεια σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, η ομάδα του Πειραιά άγγιξε τους τέσσερις πόντους, έχοντας... ξεδοντιάσει μία από τις πιο επικίνδυνες επιθετικά ομάδες σε όλη τη διοργάνωση, αλλά τελικά πήραν μόνο έναν.

Με τον Ροντινέι να επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα ως δεξιός μπακ, παρότι στο τελευταίο παιχνίδι με αντίπαλο τον Άρη, έδειχνε να μην είναι στο 100% από πλευράς ετοιμότητας, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διάλεξε μια ενδεκάδα χωρίς άλλες εκπλήξεις. Ο Βραζιλιάνος προτιμήθηκε από τον Κοστίνια που παίζει σερί το τελευταίο διάστημα, με τον Βάσκο κόουτς να ποντάρει και στην εμπειρία του απέναντι στον 36χρονο Πέρισιτς.

Ο Μουζακίτης, όπως αναμενόταν, προτιμήθηκε ως αντί-Εσε πλάι στον Ντάνι Γκαρθία, με τους «ερυθρόλευκους» από το πρώτο λεπτό να ακολουθούν κατά γράμμα το πλάνο της τεχνικής ηγεσίας, όχι μόνο στο ανασταλτικό σκέλος, αλλά και στο επιθετικό τρίτο.

Στο πρώτο μισό του αγώνα, είδαμε τον καλύτερο Ολυμπιακό από το ξεκίνημα της σεζόν. Με κοντινές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, εξαιρετική αλληλοκάλυψη και βοήθειες σε όλα τα μαρκαρίσματα, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να μπλοκάρουν τον φρενήρη ρυθμό των Ολλανδών, να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του και τελικά να πάρει κεφάλι στο σκορ με το πρώτο φετινό γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς.

Η επιμονή του κόουτς στον Πορτογάλο εξτρέμ, παρότι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, έχοντάς τον βασικό στα εκτός έδρας παιχνίδια με Αρσεναλ και Μπαρτσελόνα, δικαιώθηκε χθες, όχι μόνο με το γκολ-φωτοβολίδα στο 17', αλλά με τη συνολική του παρουσία που ήταν εκπληκτική.

Δύο ζώνες δεμένες με... σκοινί

Απέναντι σε μία ομάδα με πολύ καλούς χειριστές της μπάλας, παίκτες γρήγορους, με διάθεση να παίζουν απλά κι από τα άκρα, οι δύο ζώνες του Ολυμπιακού έμοιαζαν δεμένες με... σκοινί, δυσκολεύοντας την ανάπτυξη της ομάδας του Μπος, οδηγώντας τους φιλοξενούμενους σε ημιτελείς επιθέσεις ή λάθος επιλογές.

Μια ομάδα που βγάζει φωτιές στην επίθεση, οδηγήθηκε σε... αφλογιστία, παρότι έφτασε τρεις φορές στην εστία του Τζολάκη, σε συνολικά δέκα επιθετικές προσπάθειες έως την ανάπαυλα, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανασταλτικά λειτούργησαν υποδειγματικά, ενώ κατάφεραν να χτυπήσουν την αντίπαλη άμυνα και από τα φτερά και με τις κάθετες κινήσεις του «τανκ» Ελ Καμπί.

Μπορεί να χρειάστηκε να υπερβάλλουν εαυτούς σε κάποιες φάσεις και στο αδιάκοπο τρέξιμο οι γηπεδούχοι, ωστόσο, μέχρι τα μισά του δρόμου χειρίστηκαν άψογα τις στιγμές του αγώνα και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 1-0, έχοντας και το ψυχολογικό πλεονέκτημα.

Με ανάλογες στροφές και ανάλογη προσπάθεια επέστρεψαν από τα αποδυτήρια οι δύο ομάδες με τους φιλοξενούμενους πιο θαρραλέους επιθετικά, αλλά και με το σχετικό ρίσκο στα μετόπισθεν. Με τα τρεξίματα μοιρασμένα στο πρώτο μισό αποτέλεσε κι ένα ερωτηματικό τι βενζίνη έχει απομείνει στο ντεπόζιτο των δύο «μονομάχων».

Προσήλωση στο πλάνο και ουσία στις μονομαχίες

Με τους «ερυθρόλευκους» πολύ προσηλωμένους, πολύ ουσιαστικούς στο ατομικό μαρκάρισμα, με άμεση πίεση στη μπάλα, το πλάνο άρχισε να δουλεύει καλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Λίγο έλειψε, μάλιστα, μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Τσικίνιο στο πρώτο μέρος, να πετύχει και δεύτερο γκολ ο Ζέλσον με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, αλλά τη μπάλα να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει άουτ.

Οσο περνούσε η ώρα και παρά την αναγκαστική αλλαγή του Ντάνι Γκαρθία στο 63ο λεπτό με τον Νασιμέντο να παίρνει τη θέση του, οι παίκτες της PSV έδειχναν περισσότερο επιρρεπής στο λάθος και οι Πειραιώτες όλο και πιο επικίνδυνοι... Από το 58ο λεπτό ο Μπος άρχισε να αλλάζει παίκτες προκειμένου να δώσει άλλη μορφή στην αναμέτρηση, με τους παίκτες του «Μέντι», ωστόσο, να συνεχίζουν στο ίδιο βιολί και να έχουν φέρει το ματς στα μέτρα τους.

Τεράστια η προσπάθεια των γηπεδούχων, τεράστια και η συμβολή του κόσμου που δεν σταμάτησε δευτερόλεπτο να παίζει τη δική του μπάλα από την εξέδρα. Μέσα και ο Ταρέμι από το 73' αντί του Τσικίνιο, με τον Ποντένσε να φλερτάρει έντονα με το 2-0, αλλά ο αντίπαλος κίπερ βρέθηκε ξανά σε ετοιμότητα.

Με λίγη περισσότερη προσοχή, μάλιστα, κι ελάχιστη τύχη το ματς θα τελείωνε στο 87' με το πλασέ του ασταμάτητου Ζέλσον να στέλνει τη μπάλα εκατοστά άουτ. Ακόμη κι έτσι, ωστόσο, το 1-0 ήταν τεράστιο και δίνει απίστευτη ώθηση στην ελληνική ομάδα για τη συνέχεια της διαδρομής της στο Champions League.

Η ατυχία, ωστόσο, χτύπησε ξανά την πόρτα στο 90+2' στην τελευταία ζαριά των Ολλανδών στο ματς που είχαν όλη την τύχη με το μέρος τους και τελικά άρπαξαν τον έναν βαθμό, κόντρα στη ροή του αγώνα...