Ολυμπιακός: Όταν δεν τελειώνεις το παιχνίδι, το παιχνίδι θα σε... τελειώσει

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες και έμεινε στο 1-1 με την Αϊντχόφεν στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» κρατούσαν την τύχη στα χέρια τους μετά το εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο και το γκολ του Μαρτίνς, είχαν δοκάρι στην επανάληψη και ένα σωρό ευκαιρίες για το 2-0, όμως με γκολ στις καθυστερήσεις οι Ολλανδοί έφυγαν με την ισοπαλία από ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο γι’ αυτούς. Κι αυτό που συνέβη, ήταν κάτι από τους «άγραφους» νόμους του αθλήματος...

Κυριαρχικό ποδόσφαιρο με μαγικό Ζέλσον Μαρτίνς

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο γήπεδο για να παίξει το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος είχε δώσει οδηγία να φεύγει άμεσα η μπάλα από το αμυντικό τρίτο των «ερυθρόλευκων», ώστε να αποφευχθεί το λάθος και αυτό οι παίκτες του το υπηρέτησαν ιδανικά. Όπως υπηρέτησαν ιδανικά και το αμυντικό πλάνο, με τους Ολλανδούς να αλλάζουν συνεχώς θέσεις και να επιχειρούν να μπερδέψουν τους γηπεδούχους. Ενδεικτικό το πόσο καλά στημένη ήταν η ομάδα, τα εκπληκτικά ποσοστά σε εναέριες μονομαχίες, αλλά και αυτές στο έδαφος.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν σε καταπληκτική βραδιά, ίσως την καλύτερη που έχει πραγματοποιήσει με την φανέλα των Πειραιωτών. Ο ίδιος άλλαζε μεριές στο γήπεδο, συμμετείχε σχεδόν σε όλες τις φάσεις και είχε και το γκολ, ενώ θα μπορούσε να έχει σκοράρει τουλάχιστον ένα ακόμη.

Έπαιξε με την «φλόγα» και στο τέλος κάηκε

Όσοι έχουν εμπειρία από παιχνίδια του Champions League, γνωρίζουν πως όσο δεν καθαρίζεις ένα παιχνίδι, κινδυνεύεις. Ο Ολυμπιακός είδε την PSV να τον ισοφαρίζει, έχοντας μια τελική στην εστία. Αυτή που έγινε γκολ στο 93ο λεπτό.

Κρίμα ναι, αλλά καθόλου άδικο. Γιατί ακόμη και την τύχη στο ποδόσφαιρο την ορίζεις εσύ. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τουλάχιστον 2-3 κλασσικές ευκαιρίες για γκολ και άλλες τόσες για να δημιουργήσουν απειλή, όταν οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στο γήπεδο και άφησαν χώρους.

Πλέον, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ οφείλει να ψάξει αποτελέσματα και βαθμούς, απέναντι σε Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Άγιαξ και Καϊράτ.