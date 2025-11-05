Ολυμπιακός: Πόσους βαθμούς χρειάζεται για να προκριθεί και ποιες οι πιθανότητες

Στο 1-1 έμειναν Ολυμπιακός και Αϊντχόφεν για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης με την Αϊντχόφεν, ωστόσο το γκολ του Πέπι στο 95', τους πήρε τη νίκη μέσα απ' τα χέρια, με το τελικό 1-1 να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την υπόθεση πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε τους δύο βαθμούς στη League Phase, ούσα 31η στην κατάταξη. Στην επόμενη αγωνιστική οι Πειραιώτες έχουν ακόμα πιο δύσκολη αποστολή, αφού υποδέχονται τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00).

Σύμφωνα με το μοντέλο του «Football Meets Data», η πιθανότητα πρόκρισης του Ολυμπιακού στο Top 24 της League Phase είναι περίπου 30%. Όπως αναφέρεται μάλιστα οι βαθμοί που θα συγκεντρώσει ο Ολυμπιακός για να φτάσει ανάμεσα σε αυτές τρις θέσεις κυμαίνεται μεταξύ 6 και 9, ενώ εκτιμάται ότι για να προκριθεί απαιτούνται τουλάχιστον 9-10 βαθμοί.

Οι πιθανότητες πρόκρισης ανάλογα με τους βαθμούς που θα συγκεντρώσει Ολυμπιακός:

7 βαθμοί = 0,7%

8 βαθμοί =12,7%

9 βαθμοί = 66,8%

10 βαθμοί = 98,8%

11 βαθμοί = ~100%

Με άλλα λόγια, τρεις νίκες θα λύσουν όλα τα προβλήματα για τον Ολυμπιακό. Αν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καταφέρει και πάρει δύο νίκες και μία ισοπαλία, η πρόκριση είναι εφικτή αλλά όχι βέβαιη. Με βάση αυτά τα δεδομένα που παρουσιάζει το «Football Meets Data», οι Πειραιώτες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις δυνατές τους αναμετρήσεις και να αποσπάσουν τουλάχιστον 9 βαθμούς συνολικά για να εξασφαλίσουν την πρόκριση.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Champions League: