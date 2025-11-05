Τα ολλανδικά ΜΜΕ... υποκλίνονται στην ανωτερότητα του Ολυμπιακού

Η ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με την PSV στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη League Phase του Champions League, δεν έμεινε ασχολίαστη στην Ολλανδία. Τα μεγαλύτερα αθλητικά και ειδησεογραφικά μέσα της χώρας στάθηκαν στην εικόνα ανωτερότητας των Πειραιωτών, στη δυστοκία της PSV και στη «σωτηρία» από το γκολ του Ρικάρντο Πέπι στις καθυστερήσεις.

NOS: «Η PSV γλίτωσε από ήττα στην Αθήνα»

Η δημόσια τηλεόραση NOS αναφέρει πως «η PSV το βράδυ της Τρίτης απέφυγε την ήττα απέναντι στον Ολυμπιακό», τονίζοντας ότι η ομάδα του Ρότζερ Μπος ήταν «αδύναμη» και δεν είχε απάντηση στην πίεση των Ελλήνων.



«Παρά το 59 % κατοχής μπάλας στο ημίχρονο, η PSV δεν βρήκε τρόπο να σπάσει την άμυνα του Ολυμπιακού», γράφει χαρακτηριστικά το NOS.

Η ισοπαλία, όπως σημειώνει, «είναι αποτέλεσμα που περισσότερο ανακουφίζει παρά ικανοποιεί», αφού η ολλανδική ομάδα «έμεινε χωρίς δημιουργία και απειλή».

De Telegraaf: «Ο Πέπι το χρυσό αυγό της PSV»

Η De Telegraaf εστιάζει στον Ρικάρντο Πέπι, χαρακτηρίζοντάς τον «το χρυσό αυγό της PSV με το γκολ της ισοφάρισης στο παρά πέντε». Το ρεπορτάζ μιλά για μια «αναιμική PSV που κινήθηκε στα όρια της ήττας» και επισημαίνει πως «η ομάδα του Μπος οφείλει να αισθάνεται τυχερή που έφυγε με έναν βαθμό».

Voetbal International: «Ο Ολυμπιακός έπαιξε το τέλειο παιχνίδι»

Το Voetbal International, το πιο έγκυρο ποδοσφαιρικό περιοδικό της χώρας, χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «de perfecte wedstrijd» («το τέλειο παιχνίδι») για να περιγράψει την εμφάνιση του Ολυμπιακού.



«Η ελληνική ομάδα κυριάρχησε σε ρυθμό και ένταση, έδειξε πάθος και πειθαρχία – η PSV δεν μπόρεσε να ακολουθήσει».

Σε άρθρο γνώμης γίνεται λόγος για «το αδικία της χρονιάς», υποστηρίζοντας πως το αποτέλεσμα «δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα».

VoetbalPrimeur: «Περισιτς εκτός ρυθμού - η PSV χωρίς ενέργεια»

Στο VoetbalPrimeur, ο αναλυτής Marciano Vink ξεχωρίζει τον Ίβαν Περισιτς ως «τον δυσφημισμένο κρίκο» της PSV.



«Δεν είναι στην καλύτερή του φόρμα, κρίμα», σχολιάζει, σημειώνοντας ότι η έλλειψη δραστηριότητας από τα πλάγια έκανε την επίθεση της PSV προβλέψιμη.

Η ιστοσελίδα κάνει λόγο για «έλλειψη φρεσκάδας, κινητικότητας και ιδεών», προσθέτοντας πως «ο Ολυμπιακός έβρισκε εύκολα χώρους στις μεταβάσεις».

PSV Inside & Volkskrant: Χαμηλές βαθμολογίες και αυτοκριτική

Η PSV Inside αναφέρει ότι «τέσσερις παίκτες βαθμολογήθηκαν με ανεπαρκές» μετά το 1-1, κάνοντας λόγο για «χαμηλό τέμπο και χαμένες μονομαχίες».

Η Volkskrant, από την πλευρά της, γράφει:



«Η PSV πάλεψε απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά στο παρά πέντε πήρε μόνο έναν βαθμό. Το παιχνίδι ήταν μάθημα ενέργειας και προσήλωσης από την ελληνική ομάδα.»

Τα ρεπορτάζ των Ολλανδών λειτουργούν ως επιβεβαίωση ότι ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε ως πραγματική ευρωπαϊκή δύναμη χθες βράδυ στο Φάληρο και ότι στη γλώσσα του ποδοσφαίρου το 1-1 ήταν το πιο άδικο «δίκαιο» αποτέλεσμα της βραδιάς.