Super League 2: «Κόλλησαν» στο μηδέν Ηρακλής και Νίκη Βόλου - Επέστρεψε στις νίκες ο Αστέρα AKTOR Β'

Το μεγάλο ντέρμπι του βορείου ομίλου ανάμεσα σε Ηρακλή και Νίκη Βόλου ξεχώρισε στο σημερινό πρόγραμμα της SL2. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, σε ένα παιχνίδι που παρακολουθήσατε ζωντανά απο το ACTION 24 και το Athletiko.gr. Επιστροφή στις νίκες για τον Αστέρα AKTOR B' που επικράτησε με 2-1 του ΠΑΣ Γιάννενα στην Τρίπολη.

Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0

Ο Ηρακλής μπήκε αποφασισμένος να «καθαρίσει» το ματς, πίεσε ασφυκτικά και δημιούργησε σωρεία ευκαιριών, όμως βρήκε απέναντί του έναν ανίκητο Θανάση Γκαραβέλη. Ο έμπειρος τερματοφύλακας πραγματοποίησε το παιχνίδι της ζωής του, κατεβάζοντας κυριολεκτικά «ρολά» και κρατώντας όρθια τη Νίκη Βόλου, που από το 30’ έπαιζε με δέκα λόγω αποβολής του Σιούτα.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι Θεσσαλοί έδειξαν τεράστια ψυχραιμία και αγωνιστικό πάθος, αμύνθηκαν υποδειγματικά και στο τέλος πήραν έναν πολύτιμο βαθμό σε μια από τις πιο δύσκολες έδρες της κατηγορίας. Ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί σημείο αναφοράς για τη συνέχεια, με τον Γκαραβέλη να βάζει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του σε μια πραγματική «ηρωική» ισοπαλία.

Αστέρας AKTOR B' - ΠΑΣ Γιάννενα 2-1

Ο Αστέρας AKTOR Β’ έδειξε χαρακτήρα και αντίδραση μετά την ήττα στην Καρδίτσα, πραγματοποιώντας μια μεστή εμφάνιση απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα. Οι νεαροί Αρκάδες είχαν ενέργεια, πλάνο και αποφασιστικότητα, με τους Φρόκου και Τερεζίου να δίνουν λύσεις τη στιγμή που χρειάστηκε. Παρά την πίεση των Ηπειρωτών στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Αντωνόπουλου κράτησε το πολύτιμο προβάδισμα, δείχνοντας πως μπορεί να σταθεί με συνέπεια και ωριμότητα στη «σκληρή» Super League 2.

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 0-0

Σε ένα παιχνίδι με ένταση , Ελλάς Σύρου και Αιγάλεω έμειναν στο 0-0, ανοίγοντας τη δράση της 7ης αγωνιστικής του νότιου ομίλου της Super League 2. Οι νησιώτες είχαν την πρωτοβουλία και τις περισσότερες στιγμές, όμως έπεσαν πάνω σε μια καλοστημένη άμυνα του Αιγάλεω, που κράτησε με δυσκολία το «μηδέν» και πήρε έναν πολύτιμο βαθμό. Η Ελλάς Σύρου παρέμεινε στην τετράδα με 9 πόντους, την ώρα που το «Σίτι» του Βελιτζέλου έφτασε τους 6.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Ηρακλής – Νίκη Βόλου 0-0

Asteras B Aktor - ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

Καβάλα - Αν. Καρδίτσας 2-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ Β - Νέστος Χρυσούπολης (15.00, γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Μακεδονικός – Καμπανιακός (15.00, Μακεδονικού)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Ηλιούπολη – Χανιά (15.00, Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης)

Παναργειακός – Athens Kallithea (15.00, ΔΑΚ Άργους)

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 0-0

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Πανιώνιος – Καλαμάτα (14.00 Action 24, Γήπεδο Πανιωνίου)

Μαρκό – Ολυμπιακός Β (15.00, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)



