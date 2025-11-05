Super League 2: Αναβάλλεται το Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β' λόγω της δολοφονίας του 20χρονου στη Χαλκίδα

Τα θλιβερά γεγονότα της Δευτέρας (03/11) με την οπαδική δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα δεν άφησαν ανεπηρέαστη την εξέλιξη του πρωταθλήματος της Super League 2.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε, σήμερα (05/11) την αναβολή του προγραμματισμένου για το Σάββατο (08/11) αγώνα ανάμεσα σε Αιγάλεω και Ολυμπιακό Β' για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, κατόπιν εντολής της Αστυνομίας Ευβοίας.

Ο αγώνας επρόκειτο να διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών, καθώς η φυσική έδρα του Αιγάλεω κρίνεται ακατάλληλη. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή είναι τεταμένη και η Αστυνομία έκρινε την αναβολή του παιχνιδιού απαραίτητη για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.

Η ανακοίνωση της Super League 2

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνέχεια του υπ΄αρ.πρωτ: 8008/ 25/2403787 εγγράφου της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ o αγώνας ΑΙΓΑΛΕΩ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 2025-26 αναβάλλεται και θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας».