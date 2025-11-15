Super League 2: «Διπλά» για Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου - Συγκατοίκηση στη κορυφή

Η Αναγέννηση Καρδίτσας πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί του Μακεδονικού με 1-0. Η ομάδα του Περικλή Καβακά είχε τον έλεγχο στα πρώτα λεπτά και παρότι έχασε νωρίς τον Μουστακόπουλο με τραυματισμό, συνέχισε με συνέπεια στο πλάνο της.Το δοκάρι του Πολέτο στο 13’ ήταν η πρώτη μεγάλη στιγμή για την ΑΣΑ, που τελικά άνοιξε το σκορ στο 18’. Ο Στίκας πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή και έδωσε στους φιλοξενούμενους το προβάδισμα που κράτησαν μέχρι το τέλος.Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μακεδονικός είχε μεγαλύτερη κατοχή, χωρίς όμως να δημιουργήσει πολλές καθαρές ευκαιρίες. Η Αναγέννηση είχε μάλιστα τη στιγμή για δεύτερο γκολ, όταν ο Ομρανί βρέθηκε σε θέση βολής στο 60’, αλλά ο Γουναρίδης απέκρουσε.



Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση:

Οι καλύτερες στιγμές του ματς:

Η Νίκη Βόλου πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στη Super League 2, διαλύοντας τον ΠΑΟΚ Β με 6-1 στην Καλαμαριά. Η ομάδα του Βόλου «καθάρισε» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, χάρη στα γρήγορα γκολ των Λώλη, Λουκίνα και Βουτσά, που έφεραν το σκορ στο 0-3 μέσα σε 25 λεπτά. Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό: ο Γιακουμάκης, ο Τσέλιος και ο Βέλλιος ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 0-6, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη. Ο ΠΑΟΚ Β πέτυχε απλώς το γκολ της τιμής με τον Χατσίδη στο 81’. Με αυτή τη νίκη, η Νίκη Βόλου παραμένει στην κορυφή του Βορείου ομίλου όπου ισοβαθμεί με την Αναγέννηση Καρδίτσας στους 23 ποντους, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική φόρμα της.