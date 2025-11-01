Η βαθμολογία της Super League 2 μετά τα ματς του Σαββάτου (1/11)

Η δράση στη Super League 2 συνεχίστηκε με πέντε αναμετρήσεις το Σάββατο (1/11), χαρίζοντας έντονες συγκινήσεις σε Βόρειο και Νότιο όμιλο. Στα βόρεια, η Νίκη Βόλου στραβοπάτησε απρόσμενα, μένοντας στο 0-0 στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολης και χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της κορυφής. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ Β έδειξε τα… δόντια του, επικρατώντας με επιβλητικό 3-0 του Μακεδονικού και στέλνοντας μήνυμα ανόδου.

Στο Νότιο όμιλο, η Athens Kallithea και η Μαρκό έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που δεν ευνόησε καμία από τις δύο. Η Καλαμάτα παρουσίασε το πιο εντυπωσιακό πρόσωπο της ημέρας, συντρίβοντας με 5-1 τον Παναργειακό και επιβεβαιώνοντας πως παραμένει υπολογίσιμη δύναμη. Το αποτέλεσμα, όμως, που ξεχώρισε περισσότερο, ήρθε από το Ρέντη. Εκεί, η Ηλιούπολη πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 3-2 του Ολυμπιακού Β σε ένα ματς γεμάτο ένταση και ανατροπές.

Η Βαθμολογία:

Α ΟΜΙΛΟΣ

B ΟΜΙΛΟΣ

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στη Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Νέστος Χρυσούπολης - Νίκη Βόλου 0-0

ΠΑΟΚ Β - Μακεδονικός 3-0

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Καμπανιακός – Asteras B Aktor (14.00 athletiko.gr, Καμπανιακού)

Αν. Καρδίτσας - Ηρακλής (14.00 Action 24, Δημοτικό στάδιο Καρδίτσας)

ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα (15.00, «Οι Ζωσιμάδες»)



Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Athens Kallithea – Μαρκό 1-1

Καλαμάτα – Παναργειακός 5-1

Ολυμπιακός Β – Ηλιούπολη 2-3

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος (13.00, Δημοτικό στάδιο Ερμούπολης)

Αιγάλεω – Χανιά (14.00, Δημοτικό στάδιο Ψαχνών)