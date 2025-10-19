Super League 2: Καλαμάτα και Πανιώνιος οδηγούν την κούρσα στον Νότο (vids)

Ο Πανιώνιος και η Καλαμάτα συνεχίζουν ασταμάτητοι τη μάχη για την κορυφή του Νότου, ενώ στον Βορρά ο ΠΑΣ Γιάννινα πέτυχε την πρώτη του νίκη και η Αναγέννηση Καρδίτσας έδειξε ξανά το δυναμικό της πρόσωπο.

Αιγάλεω - Πανιώνιος 0-1: Ασταμάτητος ο «Ιστορικός»

Ο Πανιώνιος απέδειξε ξανά πως έχει στόφα πρωταθλητή. Με ώριμο ποδόσφαιρο και σωστή τακτική, επικράτησε 1-0 του Αιγάλεω χάρη στο πέναλτι του Παπαγεωργίου λίγο πριν το ημίχρονο. Οι «κυανέρυθροι» είχαν δύο δοκάρια και άμυνα-μπετόν με τους Γιένσεν και Αυλωνίτη, ενώ ο Γιαννακόπουλος απέκρουσε ό,τι πέρασε από μπροστά του. Ο «Ιστορικός» παραμένει αήττητος, στους 14 βαθμούς.

Athens Kallithea - Καλαμάτα 1-2: Η «Μαύρη Θύελλα» άντεξε

Η Καλαμάτα μπήκε δυνατά και πήρε από νωρίς το πάνω χέρι με τον Παμλίδη να σκοράρει και τον Μορέιρα να εκμεταλλεύεται λάθος της άμυνας για το 2-0. Παρά την αποβολή του Οικονόμου, οι Μεσσήνιοι κράτησαν γερά στην πίεση της Athens Kallithea και απέδρασαν με σπουδαίο τρίποντο από το Ελ Πάσο. Η ομάδα του Βοσνιάδη συνεχίζει στην κορυφή, δύο βαθμούς μπροστά από τον Πανιώνιο.

ΠΑΣ Γιάννινα - Καμπανιακός 3-0: Ξέσπασε με στιλ ο «Άγιαξ της Ηπείρου»

Ο ΠΑΣ Γιάννινα πανηγύρισε επιτέλους την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο. Οι παίκτες του Κούστα κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό, σκόραραν δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο με τους Αριγίμπι και Ναούμη, ενώ ο Γκανέζος εξτρέμ έγραψε το τελικό 3-0 στο 78’. Μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, που έδωσε ψυχολογία και βαθμολογική ανάσα στους Ηπειρώτες.

Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας AKTOR Β’ 2-0: Στιβαρή και αποτελεσματική

Η Αναγέννηση Καρδίτσας γύρισε στα θετικά αποτελέσματα με μια καθαρή και δίκαιη νίκη επί του Αστέρα AKTOR Β’. Ο Στίκας άνοιξε νωρίς το σκορ και ο Καμπετσής «σφράγισε» το τρίποντο με όμορφη ατομική προσπάθεια. Στην επανάληψη, η ομάδα του Καβακά έλεγξε το ρυθμό και έφτασε τους 13 βαθμούς, μένοντας σε τροχιά κορυφής πίσω από Νίκη Βόλου και Ηρακλή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β 2-1

Νίκη Βόλου – Καβάλα 6-0

Νέστος Χρυσούπολης - Μακεδονικός 1-0

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αν. Καρδίτσας - Asteras B Aktor 2-0

ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός 3-0

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Χανιά – Μαρκό 1-1

Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου 1-2

Ολυμπιακός Β – Παναργειακός 2-1

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αιγάλεω – Πανιώνιος 0-1

Αthens Kallithea – Καλαμάτα 1-2

Βαθμολογίες στην Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ



1. Ηρακλής 16

2. Νίκη Βόλου 15

3. Αν. Καρδίτσας 13

4. Αστέρας ΑΚΤΟΡ Β' 11

---------------------

5. Νέστος Χρ. 7

6. Μακεδονικός 5

7. Καβάλα 5

8. ΠΑΟΚ Β' 4

9. ΠΑΣ Γιάννινα 4

10. Καμπανιακός 4

Β' ΟΜΙΛΟΣ



1. Καλαμάτα 16

2. Πανιώνιος 14

3. Ολυμπιακός Β' 13

4. Athens Kallithea 9

---------------------

5. Μαρκό 9

6. Ελλάς Σύρου 8

7. Αιγάλεω 5

8. Χανιά 3

9. Παναργειακός 3

10. Ηλιούπολη 1