Super League 2: Νίκες με ανατροπή για Ηρακλή και Ολυμπιακό Β'

Ο Ηρακλής απέδειξε ξανά πως έχει σφυγμό πρωταθλητή. Παρότι βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ από τα πρώτα λεπτά απέναντι στον ΠΑΟΚ Β’, δεν λύγισε και έφερε τα πάνω κάτω. Με σπουδαία εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ του Κούστα στο 69’, ο «Γηραιός» πανηγύρισε τη νίκη με 2-1 στο Καυτανζόγλειο και κράτησε σφιχτά την κορυφή της Super League 2, αφήνοντας τη Νίκη Βόλου στο -4.





Στο Ρέντη, ο Ολυμπιακός Β’ πήρε ένα ματς... θρίλερ απέναντι στον Παναργειακό, χάρη σε «χρυσό» γκολ του Μπιλάλ στο 92’. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δοκάρια, ευκαιρίες και τον Βαλμπουενά να μοιράζει απλόχερα δημιουργία, όμως χρειάστηκε η κεφαλιά του Αιγύπτιου φορ στις καθυστερήσεις για να «ξεκλειδώσουν» το 2-1 και να σκαρφαλώσουν στη δεύτερη θέση του πίνακα.

Την ίδια ώρα, η Ελλάς Σύρου έγραψε ιστορία, φεύγοντας με τεράστιο διπλό (1-2) από την έδρα της Ηλιούπολης. Με ήρωα τον Γαρουφαλιά, που σκόραρε με κεφαλιά στο 79’, οι νησιώτες κατέκτησαν τη δεύτερη φετινή τους νίκη και την πρώτη εκτός έδρας σε επαγγελματική κατηγορία, κάνοντας τη Σύρο να πανηγυρίζει δικαίως.



Στα Χανιά, οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό πλεονέκτημα απέναντι στη Μαρκό, μένοντας στο 1-1. Παρά το χαμένο πέναλτι του Ιωαννίδη και την αποβολή των φιλοξενούμενων, η Μαρκό βρήκε το γκολ με τον Μιούλερ από την άσπρη βούλα, πριν ο Κωστανάσιος ισοφαρίσει και χαρίσει τουλάχιστον τον βαθμό στους Κρητικούς.