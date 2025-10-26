Super League 2: Ο Μορέιρα κράτησε την Καλαμάτα στην κορυφή, 1-1 στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιώνιο

Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι κορυφής του νότιου ομίλου της Super League 2 ανάμεσα σε Πανιώνιο και Καλαμάτα στη Νέα Σμύρνη, ύστερα από ένα ματς γεμάτο ένταση, ρυθμό και ευκαιρίες. Ο Πανιώνιος μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε προβάδισμα μόλις στο 46’ με όμορφο τελείωμα του Μωραΐτη, όμως η Καλαμάτα βρήκε απάντηση στο 60’ με τον Μορέιρα, μετά από ωραία συνεργασία.

Και οι δύο ομάδες είχαν δοκάρι και φάσεις για το νικητήριο γκολ, χωρίς όμως να το πετύχουν, με το τελικό σκορ να αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα του αγώνα. Η «Μαύρη Θύελλα» παρέμεινε αήττητη και στην κορυφή του Νότιου Ομίλου με 17 βαθμούς, ενώ ο Πανιώνιος, που έχει την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 15. Επόμενη δοκιμασία για τους «κυανέρυθρους» το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ελλάς Σύρου, ενώ η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναργειακό.

Το ματς

Η Καλαμάτα μπήκε καλύτερα στην Νέα Σμύρνη και είχε τις δύο μεγαλύτερες φάσεις στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με τις κεφαλιές των Βαφέα και Στρούγγη, του πρώτου να σταματά στο δοκάρι και του δεύτερου να την βγάζει ο Γιαννακόπουλος. Πολλή ένταση και πολλές μονομαχίες στο χώρο του κέντρου στο πρώτο εικοσάλεπτο της αναμέτρησης, όπως αναμενόταν σε ένα ντέρμπι κορυφής της SL2.

Παρουσία Στεφάν Λανουά το ντέρμπι του νότιου ομίλου της Super League 2

Οι γηπεδούχοι απάντησαν με την κεφαλιά του Μωραΐτη από πλεονεκτική θέση, έπειτα από όμορφη μεταβίβαση του Παπαγεωργίου, να περνάει λίγο άουτ στο 27'. Αρκετά καλός ρυθμός και τελικές εκατέρωθεν από τις δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου, με την Καλαμάτα να είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και να απειλεί κυρίως με στημένες φάσεις και εκτελεστή τον Μπρούνο Γκάμα. Το ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες χωρίς τέρματα.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό, ο Πανιώνιος άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ του Μωραΐτη μέσα από την περιοχή, βάζοντας «φωτιά» στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Ο Μόρσεϊ πήρε την δεύτερη μπάλα την έσπασε δεξιά, εκεί ακριβώς που την ήθελε ο Μωραΐτης για να «εκτελέσει» τον Γκέλιο για το 1-0.

Το προβάδισμα του Ιστορικού κράτησε 15 λεπτά, καθώς στο 60ο λεπτό ο Μορέιρα αξιοποίησε υποδειγματικά την μεταβίβαση ακριβείας του Μπονέτο για το 1-1.

Πολύ ανώτερο σε θέαμα και παραγωγικότητα το δεύτερο ημίχρονο. Με του γηπεδούχους να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο, να δημιουργούν προϋποθέσεις και τελικές και τους φιλοξενούμενους να απειλούν στην κόντρα.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τον Πανιώνιο να ψάχνει πιο έντονα το γκολ της νίκης, πέφτοντας όμως πάνω στον εξαιρετικό Γκέλιο και την καλά οργανωμένη άμυνα της Καλαμάτας.



Οι καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης:

Οι συνθέσεις

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Γιένσεν, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς, Μπελμόντ (80' Κολοβός), Στούπης, Φαν ντερ Βάτερ (46' Γιάκοβλεφ), Μόρσεϊ, Παπαγεωργίου, Μωραΐτης (80' Κρητικός)

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος (89' Σπυράκος), Καλουτσικίδης, Τσόρνομαζ, Κατάλντι, Παμλίδης (81' Παμλίδης), Τσέλιος, Μορέιρα, Γκάμα (46' Μπονέτο-> 89' Λυμπεράκης)

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στη Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Ηρακλής – Νίκη Βόλου 0-0

Asteras B Aktor - ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

Καβάλα - Αν. Καρδίτσας 2-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ Β - Νέστος Χρυσούπολης (15.00, γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Μακεδονικός – Καμπανιακός (15.00, Μακεδονικού)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Ηλιούπολη – Χανιά 0-2

Παναργειακός – Athens Kallithea 0-4

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 0-0

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Πανιώνιος – Καλαμάτα 1-1

Μαρκό – Ολυμπιακός Β (15.00, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)

Βαθμολογίες στην Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ



1. Ηρακλής 17

2. Νίκη Βόλου 16

3. Αν. Καρδίτσας 16

4. Αστέρας AKTOR Β 14

---------------------

5. Νέστος Χρ. 7

6. Μακεδονικός 5

7. Καβάλα 5

8. ΠΑΟΚ Β' 4

9. ΠΑΣ Γιάννινα 4

10. Καμπανιακός 4

Β' ΟΜΙΛΟΣ



1. Καλαμάτα 17

2. Πανιώνιος 15

3. Ολυμπιακός Β 13

4. Athens Kallithea 12

---------------------

5. Μαρκό 9

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 6

8. Χανιά 6

9. Παναργειακός 3

10. Ηλιούπολη 1