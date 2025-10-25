ΑΟ Καβάλα: Ακόμα ένα πρωτοφανές σκηνικό - Έδιωξαν τον τερματοφύλακα οι συμπαίκτες του

Αυτά που συμβαίνουν στην Καβάλα αυτόν τον καιρό δεν έχουν προηγούμενο, και σίγουρα δεν διαφημίζουν ούτε την ομάδα, αλλά ούτε το ελληνικό ποδόσφαιρο, αντιθέτως το δυσφημίζουν.

Ο ΑΟΚ υποδέχτηκε την Αναγέννηση Καρδίτσας για την 7η αγωνιστική του Βορείου ομίλου της SuperLeague 2, όμως λίγη σημασία έχει η ήττα που γνώρισαν οι Καβαλιώτες (3-2) από τους Θεσσαλούς. Τα περιστατικά που εκτυλίχθηκαν στο «Ανθή Καραγιάννη» έχουν προκαλέσει την οργή και αγανάκτηση του κόσμου, που βλέπει τους άφαντους νέους επενδυτές να έχουν ξευτιλίσει την ομάδα, με όλες αυτές τις πρωτόγνωρες αποφάσεις που παίρνουν από την αρχή της χρονιάς.

Μερικές ημέρες μετά την απόφαση της διοίκησης (που τελικά πήρε πίσω μετά την κατακραυγή) να διώξει έξι ποδοσφαιριστές της, αφήνοντας σαφείς υπόνοιες, ήρθαν νέες αδιανόητες καταστάσεις να προστεθούν για την Καβάλα. Αφορμή τα λάθη του τερματοφύλακα Γιάννη Ζωγράφου, ο οποίος ξεκίνησε βασικός στο ματς με την ΑΣΑ. Ένα από τα αρκετά λάθη του 25χρονου τερματοφύλακα, οδήγησαν μάλιστα στο 0-1 για την Αναγέννηση, ενώ μερικές ακόμα παρόμοιες αδράνειες στην συνέχεια, έφεραν την αλλαγή του στο 34ο λεπτό, αφού προηγουμένως είχαν στραφεί εναντίον του και οι συμπαίκτες του.

Η στιγμή της αλλαγής του Γιάννη Ζωγράφου / INTIME

Ο πορτιέρο του ΑΟΚ αποχώρησε αποδοκιμαζόμενος, και σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, στην ανάπαυλα οι συμπαίκτες του τον έδιωξαν και από τα αποδυτήρια! Βρέθηκε λοιπόν στις κερκίδες και παρακολούθησε το δεύτερο ημίχρονο από εκεί.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς που ζητούσαν την επιστροφή του Γιάννη Τάτση, στη θέση του κόουτς Θωμά Γράφα, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να επαναφέρει την ηρεμία στα αποδυτήρια.