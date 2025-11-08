Super League 2: Πέρασε από τα Χανιά ο Πανιώνιος - Εύκολα ο Ηρακλής τον ΠΑΣ Γιάννενα (vids)

Για την 9η αγωνιστική της Super League 2, στον βόρειο όμιλο, ο Ηρακλής σκόρπισε τον ΠΑΣ Γιάννινα με 4-0 στο Καυτανζόγλειο και κατέκτησε τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή Χειμώνα, ενώ ο Αστέρας AKTOR Β’ συνέχισε ακάθεκτος, επικρατώντας 1-0 της Καβάλας και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση. Στον νότιο όμιλο, ο Πανιώνιος πέρασε με 2-0 από τα Χανιά, πανηγυρίζοντας δεύτερο συνεχόμενο διπλό και πατώντας προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννενα 4-0

Ο Ηρακλής επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στο Καυτανζόγλειο, κατακτώντας τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή Χειμώνα στον βόρειο όμιλο της Super League 2. Μετά από ένα «άκαρπο» πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Ιεροκλή Στολτίδη ξέσπασε στο δεύτερο μέρος, ανοίγοντας το σκορ με κεφαλιά του Μάναλη στο 65’, ενώ ο Ντουρμισάι με πέναλτι έκανε το 2-0 λίγα λεπτά αργότερα. Ο ίδιος ο Μάναλης πέτυχε και τρίτο γκολ για τον «γηραιό» στο 82’, επίσης από την άσπρη βούλα, πριν ο Κούστα διαμορφώσει το τελικό 4-0. Ο Ηρακλής παραμένει στην κορυφή, την ώρα που ο ΠΑΣ Γιάννινα βυθίζεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Χανιά - Πανιώνιος 0-2

Ο Πανιώνιος συνέχισε την ανοδική του πορεία, επικρατώντας 2-0 των Χανίων εκτός έδρας και ανεβαίνοντας προσωρινά στην κορυφή του νοτίου ομίλου της Super League 2. Οι «κυανέρυθροι» άνοιξαν το σκορ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου με τον Μωραΐτη έπειτα από φάουλ του Παπαγεωργίου, ενώ ο ίδιος ο Παπαγεωργίου δημιούργησε και το δεύτερο γκολ, που σημείωσε ο Μόρσεϊ στο 68’. Παρά την αποβολή του Γιάκοβλεφ λίγο αργότερα, οι Νεοσμυρνιώτες κράτησαν εύκολα το προβάδισμα, με τα Χανιά να αγγίζουν το γκολ μόνο στο δοκάρι του Κουτεντάκη και να μένουν χαμηλά στη βαθμολογία.



Αστέρας AKTOR B' - Καβάλα 1-0

Ο Αστέρας AKTOR Β’ συνέχισε την εξαιρετική του πορεία στη Super League 2, επικρατώντας 1-0 της Καβάλας στην Τρίπολη και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση του βορείου ομίλου. Η αναμέτρηση άλλαξε ισορροπίες από νωρίς, καθώς οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες μόλις στο 9ο λεπτό λόγω αποβολής του Διονέλλη. Παρότι το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς γκολ, ο Αστέρας βρήκε τη λύση στο 59’ με εκτέλεση φάουλ του Τερεζίου, που κατέληξε στα δίχτυα του Γιαννίκογλου. Οι Αρκάδες διατήρησαν τον έλεγχο ως το τέλος, φτάνοντας σε τρίτη διαδοχική νίκη και πλησιάζοντας στον έναν βαθμό τον πρωτοπόρο Ηρακλή.

