Super League 2: Χωρίς νικητή το ντέρμπι στη Καρδίτσα - «Διπλό» για τον Αστέρα AKTOR B'
Ισόπαλοι με 1-1 αναδείχθηκαν Αναγέννηση Καρδίτσας και Ηρακλής. Νικηφόρα πέρασε ο Αστέρας AKTOR B' από τη Χαλάστρα, 0-1 τον Καμπανιακό.
Η Super League 2 συνεχίζει να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις, με το ντέρμπι της Καρδίτσας να αποδεικνύεται αντάξιο των προσδοκιών.Αναγέννηση και Ηρακλής μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις (1-1), σε μια αναμέτρηση που κράτησε το ενδιαφέρον ως το τελευταίο λεπτό και έκανε... άνω-κάτω την κορυφή του Α’ ομίλου.
Ο «Γηραιός» μπήκε πιο δυνατά και πήρε προβάδισμα λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, όταν ο Παναγιωτίδης εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Κάτσικα και με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Στην επανάληψη, ο Ηρακλής είχε την ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη, όμως ο Μπαλωμένος είπε «όχι» σε τετ-α-τετ του Ντοβεντάν.
Από εκείνο το σημείο και μετά, η Αναγέννηση πήρε μπρος. Έχασε μεγάλη φάση με τον Καμπετσή στο δοκάρι, όμως στο 69’ ο Μπούσης έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Νικοπολίδη για το 1-1. Το ματς απέκτησε ξέφρενο ρυθμό στο φινάλε, χωρίς όμως να υπάρξει άλλος νικητής.
Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ηρακλής ανέβηκε στους 18 βαθμούς και παρέμεινε στην κορυφή, ενώ η Αναγέννηση ακολουθεί κατά πόδας στους 17, μαζί με τη Νίκη Βόλου.
Στη Χαλάστρα, ο Αστέρας AKTOR Β’ πέρασε με το «διπλό» από την έδρα του Καμπανιακού (0-1), χάρη σε τέρμα του νεαρού επιθετικού Φρίμπονγκ στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Αρκάδες παραμένουν σταθερά στην τετράδα.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στη Super League 2
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Νέστος Χρυσούπολης - Νίκη Βόλου 0-0
ΠΑΟΚ Β - Μακεδονικός 3-0
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Καμπανιακός – Asteras B Aktor 0-1
Αν. Καρδίτσας - Ηρακλής 1-1
ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα (15.00, «Οι Ζωσιμάδες»)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Athens Kallithea – Μαρκό 1-1
Καλαμάτα – Παναργειακός 5-1
Ολυμπιακός Β – Ηλιούπολη 2-3
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος 1-2
Αιγάλεω – Χανιά (14.00, Δημοτικό στάδιο Ψαχνών)