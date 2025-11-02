Super League 2: Χωρίς νικητή το ντέρμπι στη Καρδίτσα - «Διπλό» για τον Αστέρα AKTOR B'

Η Super League 2 συνεχίζει να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις, με το ντέρμπι της Καρδίτσας να αποδεικνύεται αντάξιο των προσδοκιών.Αναγέννηση και Ηρακλής μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις (1-1), σε μια αναμέτρηση που κράτησε το ενδιαφέρον ως το τελευταίο λεπτό και έκανε... άνω-κάτω την κορυφή του Α’ ομίλου.



Ο «Γηραιός» μπήκε πιο δυνατά και πήρε προβάδισμα λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, όταν ο Παναγιωτίδης εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Κάτσικα και με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Στην επανάληψη, ο Ηρακλής είχε την ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη, όμως ο Μπαλωμένος είπε «όχι» σε τετ-α-τετ του Ντοβεντάν.



Από εκείνο το σημείο και μετά, η Αναγέννηση πήρε μπρος. Έχασε μεγάλη φάση με τον Καμπετσή στο δοκάρι, όμως στο 69’ ο Μπούσης έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Νικοπολίδη για το 1-1. Το ματς απέκτησε ξέφρενο ρυθμό στο φινάλε, χωρίς όμως να υπάρξει άλλος νικητής.





Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ηρακλής ανέβηκε στους 18 βαθμούς και παρέμεινε στην κορυφή, ενώ η Αναγέννηση ακολουθεί κατά πόδας στους 17, μαζί με τη Νίκη Βόλου.



Στη Χαλάστρα, ο Αστέρας AKTOR Β’ πέρασε με το «διπλό» από την έδρα του Καμπανιακού (0-1), χάρη σε τέρμα του νεαρού επιθετικού Φρίμπονγκ στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Αρκάδες παραμένουν σταθερά στην τετράδα.



Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στη Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Νέστος Χρυσούπολης - Νίκη Βόλου 0-0

ΠΑΟΚ Β - Μακεδονικός 3-0

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Καμπανιακός – Asteras B Aktor 0-1

Αν. Καρδίτσας - Ηρακλής 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα (15.00, «Οι Ζωσιμάδες»)



Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Athens Kallithea – Μαρκό 1-1

Καλαμάτα – Παναργειακός 5-1

Ολυμπιακός Β – Ηλιούπολη 2-3

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος 1-2

Αιγάλεω – Χανιά (14.00, Δημοτικό στάδιο Ψαχνών)