Super League 2: Σπουδαία «διπλά» για Αστέρα AKTOR B' και Πανιώνιο - Τα αποτελέσματα

Ο Αστέρας AKTOR Β’ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 1-0 του Νέστου Χρυσούπολης για την 11η αγωνιστική του βορείου ομίλου της Super League 2. Οι Αρκάδες, που είχαν ανάγκη ένα θετικό αποτέλεσμα για να διατηρηθούν ψηλά στη βαθμολογία, έφυγαν με μεγάλο «διπλό» από μια δύσκολη έδρα και ανέβηκαν στους 23 βαθμούς, παραμένοντας στην τέταρτη θέση. Αντίθετα, ο Νέστος έμεινε στους 11 πόντους και στην έκτη θέση της κατάταξης.



Το παιχνίδι κρίθηκε στο 59ο λεπτό, όταν ο Αλμπέρτο Σιμόνι εκτέλεσε με εντυπωσιακό γυριστό το γέμισμα του Κανελλόπουλου, ανοίγοντας το σκορ και δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου. Παρότι ο Νέστος πίεσε στη συνέχεια, η σημαντικότερη στιγμή του ήρθε στο 86’, όταν κέρδισε πέναλτι. Ωστόσο, ο Χατζηεμμανουήλ αποδείχθηκε καταλυτικός, πέφτοντας σωστά στη δεξιά του γωνία και αποκρούοντας την εκτέλεση του Κωστίκα, διατηρώντας το 0-1 μέχρι το τέλος.



Με αυτή τη νίκη –την έβδομη φετινή– ο Αστέρας AKTOR Β’ παίρνει σημαντική ώθηση για τη συνέχεια, δείχνοντας ότι παραμένει σταθερά ανταγωνιστικός στη μάχη της κορυφής.

Ο Πανιώνιος έφυγε με μεγάλο «διπλό» από το «Ελ Πάσο», νικώντας 1-0 την Athens Kallithea στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου της Super League 2 και μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή στους πέντε βαθμούς, έχοντας μάλιστα παιχνίδι λιγότερο. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης μπήκε πιο δυνατά, απειλώντας νωρίς με το σουτ του Βενάρδου, ενώ η Athens Kallithea απάντησε με μια καλή στιγμή του Γκολφίνου στο 7’, την οποία εξουδετέρωσε ο πολύ καλός Γιαννακόπουλος. Ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες, με κορυφαία για τους γηπεδούχους την κεφαλιά του Γκαντίγιο στο 41’, που σταμάτησε εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου.



Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, ο Παπαγεωργίου βρήκε δίχτυα με δυνατό σουτ από πλάγια θέση, ανοίγοντας το σκορ και βάζοντας τον Πανιώνιο σε θέση οδηγού. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Athens Kallithea πήρε την κατοχή και πίεσε, αλλά ήταν αναποτελεσματική στο τελικό τρίτο του γηπέδου. Οι τελικές του Σαταριάνο και του Προδρομίδη δεν βρήκαν στόχο, ενώ στο φινάλε οι γηπεδούχοι άγγιξαν την ισοφάριση με τις κεφαλιές των Γκολφίνου (στο δοκάρι) και Γκέζου. Παρά την ασφυκτική πίεση, ο Πανιώνιος κράτησε το προβάδισμα και πήρε μια νίκη που τον κρατά γερά στο κυνήγι της Καλαμάτας.

