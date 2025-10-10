Ο Μπακασέτας «ασπίδα» για τον Τζολάκη: «Ξέρουμε την αξία του, είναι φανταστικό παιδί, τελειώνει εδώ»

Η Εθνική Ελλάδας έφυγε με άδεια χέρια από τη Γλασκώβη, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από τη Σκωτία, σε ένα ματς όπου άφησε υποσχέσεις με την εικόνα της αλλά και πικρία για το αποτέλεσμα. Στο τέλος της βραδιάς, ο Τάσος Μπακασέτας στάθηκε στο ύψος του αρχηγού, μιλώντας με ψυχραιμία και ρεαλισμό, ενώ υπερασπίστηκε τον Κωσταντή Τζολάκη για το λάθος που οδήγησε στο τρίτο γκολ των γηπεδούχων.





Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» χαρακτήρισε άδικο το τελικό σκορ, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα του είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες και δέχθηκε γκολ σε στιγμές που δεν αντικατόπτριζαν την εικόνα του αγώνα. Επισήμανε πως τα δύο πρώτα τέρματα προήλθαν από στημένες φάσεις, ενώ στο τρίτο η μπάλα απλώς… δεν έκανε το χατίρι της Ελλάδας.



Παρά την ήττα, ο Μπακασέτας τόνισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για απογοήτευση. Εξέφρασε την απόλυτη πίστη πως η ομάδα μπορεί να πετύχει το 3/3 στα εναπομείναντα ματς και να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, ξεκαθαρίζοντας ότι ο πραγματικός στόχος παραμένει η κορυφή του ομίλου. «Δεν χάνουμε την πίστη μας ποτέ», ανέφερε με αποφασιστικότητα, δείχνοντας πως το κλίμα στα αποδυτήρια παραμένει συσπειρωμένο.



Όσο για το λάθος του Τζολάκη, ο αρχηγός έδειξε απόλυτη στήριξη: «Μπάλα είναι, συμβαίνει», ήταν το μήνυμά του προς όσους έσπευσαν να ασκήσουν κριτική στον νεαρό τερματοφύλακα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Μπακασέτας έδειξε ξεκάθαρα ότι η Εθνική λειτουργεί ως οικογένεια, προστατεύοντας τα μέλη της και απορροφώντας την πίεση στις δύσκολες στιγμές.



Ο έμπειρος μέσος έκλεισε δηλώνοντας πως δεν χρειάζονται δραματικές αλλαγές ενόψει του επόμενου αγώνα με τη Δανία, καθώς η ομάδα έδειξε αγωνιστική ισορροπία και διάθεση. «Χάσαμε με ψηλά το κεφάλι», ανέφερε, προσθέτοντας πως η απογοήτευση πρέπει να μετατραπεί σε επιπλέον κίνητρο.



Ο Μπακασέτας, με τη στάση και τα λόγια του, επιβεβαίωσε ξανά γιατί είναι ο φυσικός ηγέτης αυτής της Εθνικής· ένας αρχηγός που δεν φοβάται να βγει μπροστά, να υπερασπιστεί τους συμπαίκτες του και να κρατήσει την ομάδα ενωμένη, ακόμα και μέσα στη θύελλα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του αρχηγού:

«Είναι πολύ άδικο το αποτέλεσμα, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει πιο νωρίς με βάση τις ευκαιρίες μας. Βάλαμε ένα γκολ και δεχθήκαμε ένα από στημένο. Και το δεύτερο από στημένο. Δεν απειληθήκαμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όλα τα γκολ ήταν με κόντρες. Κοιτάμε τώρα το επόμενο παιχνίδι, που είναι πολύ κομβικό για εμάς. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για να είμαστε μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης».



Για το τρία στα τρία που χρειάζεται η Εθνική: «Δεν έχουμε χάσει ποτέ την πίστη μας για αυτή την ομάδα. Εχουμε πληροφορηθεί από τον Πέλκα για τα στατιστικά. Ξέρουμε ότι δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, θα το δεχθούμε, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Συμβαίνουν αυτά. Είναι δύσκολος ο δρόμος, αυτόν επιλέγουμε, είμαστε μαθημένοι σε αυτά. Ο στόχος μας εξαρχής ήταν η πρώτη θέση, καλές ομάδες και εμείς όμως είμαστε καλή ομάδα».



Για το τι πρέπει να αλλάξει η Ελλάδα: «Όταν χάνεις με κάτω τα χέρια θα ήταν πιο δύσκολο, τώρα δεν έγινε αυτό. Είχαμε τον έλεγχο, την κατοχή, τις ευκαιρίες, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο. Προχωράμε, αυτή είναι η ζωή, δεν βάζουμε το κεφάλι κάτω. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε το τσιπάκι, δεν είναι προβληματική η εικόνα της ομάδας. Χάνεις, αλλά με ψηλά το κεφάλι. Πονάει και είναι άσχημο, αλλά όλοι οι παίκτες μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα συναισθήματα».



Για το λάθος του Τζολάκη: «Ούτε ο πρώτος είναι, ούτε ο τελευταίος, μπάλα είναι, μην τρελαθούμε. Ξέρουμε την αξία του, είναι φανταστικό παιδί, τελειώνει εδώ».