Οι πιθανότητες της Ελλάδας για πρόκριση στο Μουντιάλ

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Σκωτία στο «Χάμπτεν Παρκ» για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, αποτέλεσμα που περιπλέκει τη μάχη της για τη δεύτερη θέση του ομίλου. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρότι είχε καλή εικόνα και δημιούργησε ευκαιρίες, πλήρωσε τις αμυντικές της αδράνειες και ηττήθηκε με 3-1 στην Γλασκώβη.



Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Ελλάδα παραμένει στους τρεις βαθμούς, πίσω από τη Δανία και τη Σκωτία που έχουν από επτά. Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό, με το εντυπωσιακό 5-1 επί της Λευκορωσίας στο «Καραϊσκάκης», όμως οι δύο διαδοχικές ήττες ,αρχικά από τους Δανούς και στη συνέχεια από τους Σκωτσέζους,.έφεραν την «γαλανόλευκη» σε πιο δύσκολη θέση στη μάχη του ομίλου.



Πλέον, το σύνολο του Γιοβάνοβιτς χρειάζεται ένα μικρό… θαύμα για να τερματίσει στην κορυφή, που χαρίζει απευθείας εισιτήριο για το Μουντιάλ. Για να συμβεί αυτό, η Ελλάδα πρέπει να κάνει το απόλυτο στα τρία τελευταία παιχνίδια της και ταυτόχρονα η αναμέτρηση Σκωτίας – Δανίας να τελειώσει χωρίς νικητή.



Αν δεν επιτευχθεί αυτό, η δεύτερη θέση παραμένει στόχος, καθώς οδηγεί στα μπαράζ. Για να την κατακτήσει, η Εθνική οφείλει να επικρατήσει και στα τρία επόμενα ματς, ελπίζοντας παράλληλα πως στο μεταξύ των Σκωτίας και Δανίας θα υπάρξει νικητής ,ώστε να αφήσει πίσω της τουλάχιστον μία από τις δύο.

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του «Football Meets Data», οι πιθανότητες πρόκρισης της Εθνικής έχουν μειωθεί δραματικά μετά την ήττα στη Σκωτία. Η Ελλάδα έχει πλέον μόλις 12,1% πιθανότητες να καταλάβει τη δεύτερη θέση, που δίνει το εισιτήριο για το Μουντιάλ μέσω των μπαράζ, ενώ οι πιθανότητες να τερματίσει τρίτη φτάνουν το 84,4%. Το ενδεχόμενο να κάνει την υπέρβαση και να κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου είναι σχεδόν μηδαμινό, μόλις 2,4%. Αντίθετα, η Σκωτία, μετά τη νίκη της επί της Ελλάδας, αύξησε σημαντικά τις ελπίδες της για πρόκριση, φτάνοντας περίπου στο 88%, με 65,4% πιθανότητες να βγει δεύτερη και 22,8% να τερματίσει πρώτη. Η Δανία, που βρίσκεται στην κορυφή με επτά βαθμούς και εντυπωσιακή διαφορά τερμάτων 9-0, θεωρείται το απόλυτο φαβορί για την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση.

Το ίδιο μοντέλο υπολογίζει ότι η Εθνική μπορεί θεωρητικά να φτάσει μέχρι τους εννέα βαθμούς (xPoints) μέχρι το τέλος των προκριματικών, ωστόσο με μόλις τρεις βαθμούς ως τώρα και αρνητικό συντελεστή τερμάτων (6-7), το έργο της φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο. Η επόμενη αναμέτρηση, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 21:45 απέναντι στη Δανία εκτός έδρας, αποκτά χαρακτήρα «τελικού». Ένα θετικό αποτέλεσμα θα κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης, ενώ ενδεχόμενη ήττα θα περιορίσει σχεδόν στο μηδέν τις πιθανότητες συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο.



Ακολουθούν δύο ακόμα κρίσιμα παιχνίδια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Στις 15 Νοεμβρίου η Ελλάδα υποδέχεται τη Σκωτία , όπου θα προσπαθήσει να πάρει ρεβάνς και να αλλάξει τα δεδομένα στον όμιλο, ενώ το φινάλε των προκριματικών θα δοθεί στις 18 Νοεμβρίου με το εκτός έδρας ματς κόντρα στη Λευκορωσία.



Η εικόνα του ομίλου μετά από τρεις αγωνιστικές έχει ως εξής: η Δανία βρίσκεται στην κορυφή με 7 βαθμούς και γκολ 9-0, η Σκωτία ακολουθεί επίσης με 7 βαθμούς και γκολ 5-1, η Ελλάδα είναι τρίτη με 3 βαθμούς και γκολ 6-7, ενώ η Λευκορωσία παραμένει χωρίς βαθμό και με συντελεστή 1-13.



Η Εθνική Ελλάδας πλήρωσε την έλλειψη συγκέντρωσης και συνέπειας στα κρίσιμα σημεία του αγώνα στη Γλασκώβη και πλέον βρίσκεται σε οριακό σημείο. Το στατιστικό μοντέλο δείχνει ότι η πρόκριση δεν είναι αδύνατη, αλλά απαιτεί σχεδόν το απόλυτο στα εναπομείναντα ματς και ταυτόχρονα απώλειες των αντιπάλων. Ουσιαστικά, το ταξίδι προς το Μουντιάλ 2026 περνάει μέσα από τη Δανία, καθώς ένα θετικό αποτέλεσμα στο ερχόμενο παιχνίδι μπορεί να κρατήσει ζωντανό το όνειρο και να αναζωπυρώσει τις ελπίδες πρόκρισης.