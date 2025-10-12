Αδιανόητη ατυχία για τον Κωστή: Ρήξη χιαστού λίγα λεπτά μετά την είσοδό του

Το φιλικό παιχνίδι Ατλέτικο – Ίντερ (1-1, 4-2 πεν.) στη Λιβύη σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Ηλία Κωστή. Ο 22χρονος διεθνής πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 71ο λεπτό, αλλά μόλις στο 82’ αναγκάστηκε να βγει, εμφανώς συντετριμμένος και δακρυσμένος.

Η ατυχία ήρθε σε φάση έξω από την περιοχή, όταν ο νεαρός στόπερ πάτησε στραβά και έπεσε στο έδαφος. Με τη βοήθεια του ιατρικού επιτελείου κατάφερε να φτάσει στα αποδυτήρια, όμως όλοι ανησύχησαν αμέσως για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Μετά την επιστροφή του στη Μαδρίτη, ο Ηλίας Κωστής υποβλήθηκε σε ενδελεχείς εξετάσεις, οι οποίες δυστυχώς έδειξαν ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως η σεζόν για τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό τελειώνει πριν καν αρχίσει, καθώς δεν είχε προλάβει να αγωνιστεί σε καμία επίσημη αναμέτρηση με την ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε.