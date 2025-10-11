Δημήτρης Ράλλης: Άλλη μια ζωντανή απόδειξη του ελληνικού ταλέντου - Έρχεται με φόρα για να μείνει

Όπως φαίνεται, δεν έχει μόνο η Εθνική ανδρών μια πολύ ταλαντούχα φουρνιά, αλλά προς ευχαρίστησή μας, γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται, καθώς παράγει συνεχώς ταλέντα.

Η εθνική νέων, στον δρόμο για το Euro u21 που θα γίνει στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας, επικράτησε επί της δευτεραθλήτριας κόσμου, Γερμανίας, με σκορ 3-2. Μάλιστα προηγήθηκε με 0-2 με τα γκολ των Κώστα Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα, με τους Γερμανούς να ισοφαρίζουν σε 2-2.

Το λυτρωτικό γκολ για την Εθνική μας, το πέτυχε ερχόμενος από τον πάγκο ο Δημήτρης Ράλλης, με μια σεντερφορίσια κίνηση, και ένα πολύ όμορφο τελείωμα με το αριστερό (είναι δεξιοπόδαρος), για να προκαλέσει έξαλλους πανηγυρισμούς από τους νεαρούς διεθνείς μας και από τον πάγκο.

Αυτή την στιγμή, κατά κοινή ομολογία, είμαστε μάρτυρες της πιο ταλαντούχας φουρνιάς Ελλήνων ποδοσφαιριστών, ενδεχομένως, στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και στην επιθετική γραμμή, μπορεί τα «φώτα της δημοσιότητας» να έχουν πέσει, δικαίως φυσικά, πάνω στους Τζίμα, Κωστούλα ακόμα και στον Δουβίκα που είναι μεγαλύτερος, έρχονται όμως από πίσω και άλλοι. Ένας από αυτούς είναι ο Δημήτρης Ράλλης.

Το ταλέντο φάνηκε από τις ακαδημίες

Ο Δημήτρης Ράλλης γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου 2005, στο Τσβόλε της Ολλανδίας από Έλληνες γονείς. Ξεκίνησε να κλοτσάει μπάλα από τα 4 του, και μόλις στα 6 του πρόσεξαν το ταλέντο του σκάουτερ από την Χέρενφεν, και ήθελαν να τον εντάξουν στις ακαδημίες της ομάδας. Παρόλο που ο μικρός Δημήτρης και η οικογένειά του ήταν σύμφωνοι στο να πάει, αυτή του η μετακίνηση άργησε λίγο. Λόγω της απόστασης, αλλά και της αδυναμίας των γονέων του να κάνουν αυτή τη διαδρομή κάθε μέρα (περίπου 64 χιλιόμετρα για να πάει, και άλλα τόσα για να γυρίσει), ο Ράλλης έπαιξε στην PEC Τζβόλε μέχρι τα 10 του. Τότε ενσωματώθηκε στην κ13 της Χέρενφεν, καθώς σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες η ομάδα παρείχε οδηγό για τις μετακινήσεις των παιδιών.

Ο Ράλλης δεν άργησε να δείξει το ταλέντο του. Ο νεαρός συνδύαζε ταχύτητα, δύναμη και φυσικά εκτέλεση, τόσο χαμηλά όσο και εναέρια, επομένως ανέβαινε πολύ γρήγορα επίπεδα. Ανέβαινε τόσο γρήγορα, που πάντα έπαιζε με μεγαλύτερους από την ηλικία του, με αποτέλεσα να φτάσει στην κ21 πριν καν ενηλικιωθεί! Ο ταλαντούχος φορ πέτυχε δέκα γκολ σε 25 παιχνίδια με την κ21, γκολ που ήταν αρκετά, ώστε να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο και 1,5 χρόνο μετά, να βρεθεί στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας.

Όταν εντυπωσιάζεις τον Φαν Πέρσι, κάτι κάνεις καλά..

Στην πρώτη του προετοιμασία με την ανδρική ομάδα, ο 19χρονος τότε φορ είχε προπονητή έναν θρύλο της θέσης του, και φυσικά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι. Αν και δεν τον πρόλαβε σαν παίκτη, ένιωσε δέος μόλις έμαθε ότι ο Ολλανδός επιθετικός θα είναι ο προπονητής του. «Ήταν ένα όνειρο μόλις έμαθα ότι θα τον έχω προπονητή, γιατί είμαι και σέντερ φορ. Τα πάμε πολύ καλά με βοηθάει κάθε μέρα. Με συμβουλεύει να είμαι πίσω από τα σέντερ μπακ, και να βγαίνω στην πλάτη τους», είχε πει ο Ράλλης για τον τότε προπονητή του.

Ο ελπιδοφόρος επιθετικός εντυπωσίασε τον Φαν Πέρσι, και οι ευκαιρίες δεν άργησαν να έρθουν. Ο Ράλλης έκανε ντεμπούτο απέναντι στον Άγιαξ, μάλιστα ως εξτρέμ, με τον Φαν Πέρσι να λέει στον μικρό ότι του άρεσε αυτό που είδε. Το εννοούσε ο Ολλανδός, καθώς στα επόμενα δυο παιχνίδια ξεκίνησε ως βασικός σκοράροντας μάλιστα και στα δύο! Αυτό ήταν, ο 19χρονος επιθετικός μονιμοποιήθηκε στην πρώτη ομάδα και συνέχισε να ξεδιπλώνει το ταλέντο του.

Όνειρό του τα «αστέρια», οπότε ξεκίνησε για αρχή να τα βάζει στο Κόνφερενς

Όνειρό του σε συλλογικό επίπεδο, είναι να παίξει στο Τσάμπιονς Λίγκ, όμως δεν του κακοφαίνεται που στα 19 του παίζει σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση. Φέτος μετακόμισε στην Πολωνία και αγωνίζεται στην Γιαγκελόνια, μια ομάδα που πέρσι τερμάτισε 3η στο πρωτάθλημα και φέτος αγωνίζεται στο Κόνφερενς Λίγκ. Ο Δημήτρης έκανε και το Ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στο Κόνφερενς, και μάλιστα σκόραρε και στα προκριματικά, απέναντι σε Ντινάμο Σίτι και Νόβι Παζάρ.

Οι κινήσεις της ΕΠΟ και η εύκολη απάντηση

Το όνομα του νεαρού επιθετικού ακουγόταν σιγά σιγά, όλο και περισσότερο, και δεν άφησε ασυγκίνητη την ΕΠΟ. Ο Μάκης Γκαγκάτσης μαζί με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους συνεργάτες του Βασίλη Τοροσίδη, Δημήτρη Σαλπιγγίδη και Δημήτρη Παπαδόπουλο, αφού ξεκίνησαν το «κυνήγι ελληνικών ταλέντων» στο εξωτερικό, και ενώ είχαν πάρει το πολυπόθητο «ναι» των Καρέτσα και Ζαφείρη, προσέγγισαν αμέσως τον Δημήτρη Ράλλη και την οικογένειά του, ώστε ο ταλαντούχος επιθετικός να ενταχθεί στις εθνικές μας και να αγωνιστεί με το εθνόσημο.

«Όταν σκέφτομαι την Ελλάδα, νιώθω περήφανος. Έχω τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς μου στην Ελλάδα. Δεν ήταν δύσκολη επιλογή για μένα όταν με κάλεσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» είπε σε σχετική ερώτηση, για την απόφασή του να προτιμήσει την εθνική Ελλάδας από αυτή της Ολλανδίας.

Το ντεμπούτο με τα «γαλανόλευκα» που παραλίγο να μην γίνει

Ο Δημήτρης θα κάνει το πολυαναμενόμενο, για αυτόν, ντεμπούτο με την εθνική σε ένα φιλικό απέναντι στην Ουγγαρία στις Σέρρες στις 19 Νοέμβρη του 2024. Μάλιστα παραλίγο να μην πραγματοποιηθεί, καθώς τα απαραίτητα έγγραφα ήταν έτοιμα την τελευταία στιγμή. «Ήθελα από μικρός να παίξω για την Ελλάδα, άλλα δεν είχα ταυτότητα ή διαβατήριο. Έπρεπε να κάνουμε και εμείς και η Ομοσπονδία πολλά για να τα βγάλω. Στο τέλος τα πήρα 30 λεπτά πριν τον αγώνα με την Ουγγαρία. Τελευταία στιγμή» ανέφερε χαμογελώντας, καθώς κατάφερε να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση με τα «γαλανόλευκα», και μάλιστα να πετύχει και το γκολ της ομάδας σε εκείνο το 1-1.

Η αγάπη για τον Ολυμπιακό και το...κλάμα

Ο Ράλλης δεν έχει κρύψει τα ερυθρόλευκά του συναισθήματα, καθώς είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού και το δηλώνει. Περιγράφει μάλιστα μια ιδιαίτερη ιστορία όταν ήταν μικρότερος, και ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει την τότε ομάδα του Χέρενφεν, σε φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία. «Είχε έρθει εδώ ο Ολυμπιακός για ένα φιλικό με την Χέρενφεν, και είχαμε πάει στο γήπεδο με τον μπαμπά μου. Νομίζω ότι η Χέρενφεν κέρδισε και εγώ έκλαιγα, γιατί ήθελα να κερδίσει ο Ολυμπιακός».

Ο Δημήτρης Ράλλης μετράει 4 συμμετοχές και 2 γκολ με την κ21 της εθνικής. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ότι η Ελλάδα έχει ποδοσφαιριστές, είτε εντός των συνόρων είτε εκτός, που έχουν ταλέντο, μπορούν να φτάσουν ψηλά, και να πάρουν και την σημαία της χώρας μας μαζί. Αρκεί να τους πιστέψουμε, να σταματήσουμε να φέρνουμε στις ομάδες μέτριους ξένους, και να δείξουμε έμπρακτα ότι πιστεύουμε τα δικά μας παιδιά.

Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός που το κάνουν τα τελευταία χρόνια μόνο χαμένοι δεν έχουν βγει, και σε αγωνιστικό αλλά και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Είναι καιρός λοιπόν, να παραδειγματιστούμε μέσω την εθνικής ανδρών και νέων, και να αρχίσουμε να κοιτάμε τα δικά μας τα φυτώρια. Γιατί καλά και τα εισαγόμενα αλλά σαν τα ντόπια προϊόντα δεν έχει, ειδικά αν είναι και τόσο ποιοτικά.