Παρθενική κλήση στην αποστολή της Εθνικής Νέων για τον Ράγιαν Ογεμπάντε

Η ΕΠΟ συνεχίζει αδιάκοπα την παρακολούθηση του ποδοσφαιρικού κόσμου, αναζητώντας νεαρούς παίκτες με όλα τα απαραίτητα προσόντα για να ενταχθούν στις ελληνικές εθνικές ομάδες.

Με αυτόν τον τρόπο, εντόπισαν και την περίπτωση του Ράγιαν Ογεμπάντε, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2007 από Ελληνίδα μητέρα και Νιγηριανό πατέρα και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού, όντας παίκτης της Γουέστ Χαμ.

Μάλιστα, ο 18χρονος στόπερ των «σφυριών» συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της εθνικής Νέων για την τρίτη προκριματική φάση του Euro U19. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κοντραριστεί στην Αττάλεια, 12-18/11/2026, κόντρα σε Τουρκία, Λευκορωσία και Λιχτενστάιν.

Ο αριστεροπόδαρος στόπερ ανήκει στις Ακαδημίες της Γουέστ Χαμ από τα 14 του χρόνια και φέτος έχει πέντε συμμετοχές στην Premier League 2, με την Κ21.

Αυτός είναι ο Ράγιαν Ογεμπάντε

Επιπλέον, έχει αγωνιστεί στην εθνική Αγγλίας Κ15, ενώ ήταν αρχηγός της Κ18 της Γουέστ Χαμ που πέρσι κατέκτησε το κύπελλο της αντίστοιχης ηλικιακής κατηγορίας (Premier League Cup) στην Αγγλία. Εφέτος προβιβάστηκε στην Κ21 η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Premier League 2, δηλαδή εναντίον όλων των αντίστοιχων τμημάτων των συλλόγων της Premiership.

Παρότι είναι από τους μικρότερους της ομάδας, έχει ήδη πάρει πέντε συμμετοχές στις πρώτες 7 αγωνιστικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες του οι συμμετοχές στην τρέχουσα σεζόν είναι ως αριστερός μπακ, κάτι που πιθανότατα σημαίνει ότι για αυτή τη θέση προορίζεται και στην εθνική Νέων.

Κατάγεται από το βόρειο Λονδίνο και πριν την Γουέστ Χαμ, ο Ογεμπάντε αγωνιζόταν για δέκα χρόνια σε τοπικές ομάδες, όπως οι Broadwater Farm και Focus Football, πριν τραβήξει την προσοχή των σκαουτ της ακαδημίας της «σφυριών».

Μετά από μια επιτυχημένη δοκιμαστική περίοδο το 2021, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο πολύτιμα περουσιακά στοιχεία του συλλόγου.

«Εντάχθηκα στην Ακαδημία αρκετά αργά σε σχέση με άλλους παίκτες και στην αρχή ήταν δύσκολο να προσαρμοστώ τεχνικά. Όμως με τον καιρό, δουλεύοντας σκληρά, κατάφερα να φτάσω στο επίπεδο των υπόλοιπων. Τώρα, έχοντας υπογράψει το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο, είμαι ενθουσιασμένος».

Η αποστολή της Εθνικής Νέων