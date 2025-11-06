Τέλος στα λεπτά σιγής για μη ποδοσφαιρικά γεγονότα στα αγγλικά γήπεδα
Οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί της Αγγλίας σταματούν την υποχρεωτική σιγή ενός λεπτού για γεγονότα που δεν συνδέονται με το άθλημα.
Η FA, η Premier League και η EFL αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην υποχρεωτική τήρηση ενός λεπτού σιγής για γεγονότα που δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό. Η απόφαση ήρθε έπειτα από διαδοχικά περιστατικά που προκάλεσαν συζητήσεις σχετικά με το πότε και γιατί πρέπει να τηρείται το συγκεκριμένο τελετουργικό.
Πλέον, οι ομάδες θα είναι ελεύθερες να τιμούν τοπικά ή κοινωνικά γεγονότα με δική τους πρωτοβουλία, όμως οι εθνικές διοργανώσεις θα αντιδρούν μόνο σε περιπτώσεις που αγγίζουν άμεσα τον ποδοσφαιρικό κόσμο, όπως ο θάνατος ενός παίκτη ή παράγοντα. Παράλληλα, η εμβληματική αψίδα του «Γουέμπλεϊ» δεν θα φωτίζεται ξανά για πολιτικούς ή κοινωνικούς λόγους, αλλά αποκλειστικά για αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Η νέα γραμμή ήρθε μετά από αντιδράσεις για τη συχνότητα των σιωπηλών φόρων τιμής τα τελευταία χρόνια, που πολλοί θεωρούσαν ότι έχαναν τη βαρύτητά τους. Οι αρχές του αγγλικού ποδοσφαίρου θέλουν να διασφαλίσουν ότι κάθε τέτοια κίνηση θα έχει πραγματικό νόημα και θα συνδέεται ουσιαστικά με το παιχνίδι.