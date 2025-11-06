Τέλος στα λεπτά σιγής για μη ποδοσφαιρικά γεγονότα στα αγγλικά γήπεδα

Η FA, η Premier League και η EFL αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην υποχρεωτική τήρηση ενός λεπτού σιγής για γεγονότα που δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό. Η απόφαση ήρθε έπειτα από διαδοχικά περιστατικά που προκάλεσαν συζητήσεις σχετικά με το πότε και γιατί πρέπει να τηρείται το συγκεκριμένο τελετουργικό.



Πλέον, οι ομάδες θα είναι ελεύθερες να τιμούν τοπικά ή κοινωνικά γεγονότα με δική τους πρωτοβουλία, όμως οι εθνικές διοργανώσεις θα αντιδρούν μόνο σε περιπτώσεις που αγγίζουν άμεσα τον ποδοσφαιρικό κόσμο, όπως ο θάνατος ενός παίκτη ή παράγοντα. Παράλληλα, η εμβληματική αψίδα του «Γουέμπλεϊ» δεν θα φωτίζεται ξανά για πολιτικούς ή κοινωνικούς λόγους, αλλά αποκλειστικά για αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

🚨JUST IN: From now on, Premier League clubs will no longer observe a minute of silence for global or political

issues or disasters.They will only observe

it for matters related to sports.

[Martin Ziegler - TheTimes] pic.twitter.com/F11rP3kiz4 — Kalshi FC (@KalshiFC) November 6, 2025





Η νέα γραμμή ήρθε μετά από αντιδράσεις για τη συχνότητα των σιωπηλών φόρων τιμής τα τελευταία χρόνια, που πολλοί θεωρούσαν ότι έχαναν τη βαρύτητά τους. Οι αρχές του αγγλικού ποδοσφαίρου θέλουν να διασφαλίσουν ότι κάθε τέτοια κίνηση θα έχει πραγματικό νόημα και θα συνδέεται ουσιαστικά με το παιχνίδι.