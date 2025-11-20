Εθνική Ελπίδων: Η ξέφρενη πορεία, ο άνθρωπος στην άκρη του πάγκου και τα «διαμαντάκια»

Η αλάνθαστη πορεία της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του Euro U21 με πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς μπορεί να έκανε ντόρο, ωστόσο τίποτα φαίνεται πως δεν είναι τυχαίο. Η ομάδα είναι στελεχωμένη από παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό σε κορυφαίο επίπεδο ή ακόμα και στην Ελλάδα οντάς βασικοί και έχοντας συλλέξει εμπειρίες που τους βοηθούν ώστε να ανταπεξέλθουν στο υψηλό επίπεδο. Όλα αυτά μαζί με την εξαιρετική καθοδήγηση του Γιάννη Ταουσιάνη και του επιτελείου του έχουν φέρει αυτά τα αποτελέσματα που μας κάνουν να συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε.

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Όλα όσα είπαμε στον πρόλογο έρχονται να κουμπώσουν στην δίψα για διάκριση. Το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο, μιας και η «γαλανόλευκη» δεν έχει καταφέρει να προκριθεί στα τελικά του Euro U21 εδώ και χρόνια. Τελευταία φορά που αγωνίστηκε η Εθνική Ελλάδας στη κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν το 2002, ως εκ τούτου το 2027 που το Euro U21 θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας θα έχουν παρέλθει 25 χρόνια.

Η αψεγάδιαστη πορεία έως τώρα

Η Εθνική βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου έχοντας κάνει το απόλυτο. Έχει επικρατήσει με 5-0 στην έδρα της Μάλτας την 1η αγωνιστική, ενώ έπειτα ακολούθησαν το διπλά, μέσα στην Γερμανία με 3-2, αλλά και στην Λετονία με 1-0. Το αήττητο συνεχίστηκε με τις δυο εντός έδρας νίκες με 3-0 απέναντι στην Γεωργία στην Λεωφόρο και το πρόσφατο 4-0 απέναντι στην Βόρειο Ιρλανδία στην Λιβαδειά. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει πλέον 15 βαθμούς, έναντι 12 της δεύτερης Γερμανίας. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος του ομίλου περνάει απευθείας στα τελικά της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.

Η βαθμολογία του ομίλου:

1. Ελλάδα 15β.

2. Γερμανία 12β.

3. Βόρεια Ιρλανδία 7β.

4. Γεωργία 5β.

5. Λετονία 1β.

6. Μάλτα 0β.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά:

Παρασκευή 27/03/26: Ελλάδα – Μάλτα

Τρίτη 31/03/26: Ελλάδα – Γερμανία

Σάββατο 26/09/26: Γεωργία – Ελλάδα

Πέμπτη 01/10/26: Ελλάδα – Λετονία

Τρίτη 06/10/26: Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα

Τα διαμάντια και η προσφορά τους

Τερματοφύλακες

Νίκος Μπότης

Ο βασικός και εκ των αρχηγών της ομάδας είναι ο Νίκος Μπότης του Ολυμπιακού. Γεννημένος στις 31/3/2004, ο θηριώδης (1,96μ.) τερματοφύλακας ανήκει στον Ολυμπιακό και μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί και στα πέντε παιχνίδια των προκριματικών της Εθνικής και έχει δεχθεί μόλις δύο γκολ, στην σπουδαία εκτός έδρας επικράτηση με 2-3 επί της Γερμανίας.

Δημήτρης Μοναστηρλής

Ο 21χρονος γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, βλέπει τον κόσμο από τα 192 εκατοστά και θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ. Αγωνίζεται στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ στην Super League 2, ενώ με την Εθνική Ελπίδων έχει πραγματοποιήσει μία συμμετοχή.

Σπύρος Αγγελίδης

ο γκολκίπερ του Αστέρα AKTOR επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από ένα σύντομο πέρασμα από την Γερμανία και την Βέρντερ Βρέμης. Είναι διεθνής δύο φορές με την Εθνική Ελπίδων, ενώ με τους «Αρκάδες» έχει αγωνιστεί μία φορά για το κύπελλο Ελλάδας.

Αμυντικοί

Θανάσης Κουτσογούλας

Ο βασικός δεξιός οπισθοφύλακας της Εθνικής Ελπίδων είναι προϊόν των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Γεννημένος τον Απρίλιο του 2004, έχει «πατήσει» στα 21 και δείχνει έτοιμος για το «βήμα παραπάνω». Έκανε το... αγροτικό του την σεζόν 2024/25 στον Πανσερραϊκό, ενώ φέτος αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα των «ερυθρολεύκων». Με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει δέκα συμμετοχές, ενώ έχει αγωνιστεί στα τέσσερα από τα πέντε παιχνίδια των προκριματικών του Euro U21.

Αλέξης Καλογερόπουλος

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων αποτελεί τον «βράχο» της άμυνας της «γαλανόλευκης» και έναν από τους κύριους λόγους που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει τέσσερα «cleansheet» στα πέντε πρώτα παιχνίδια. Έχει ξεκινήσει τη πορεία του από τις Ακαδημίες του Αστέρα AKTOR, στη συνέχεια μεταγράφηκε στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, ενώ τη περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στον Βόλο, πριν επιστρέψει στους Πειραιώτες. Είναι 21 ετών και έχει δέκα συμμετοχές με ένα γκολ με την Εθνική Ελπίδων ενώ στα προκριματικά του Euro U21 έχει παίξει και στα πέντε παιχνίδια.

Χρήστος Αλεξίου

Στα 20 του χρόνια, ο Χρήστος Αλεξίου θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ηλικίας του στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Γαλουχήθηκε στις Ακαδημίες του Ατρομήτου, ενώ από το 2022 ανήκει στην Ίντερ, στην οποία αγωνίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία στην U23. Είναι αριστεροπόδαρος κι ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι ότι είναι εξαιρετικά συμμετοχικός στο «χτίσιμο» της επίθεσης από την άμυνα. Με την Εθνική Ελπίδων έχει 8 συμμετοχές με 1 γκολ.

Γιώργος Κάτρης

Δανεικός από τον Παναθηναϊκό στον Λεβαδειακό, ο Γιώργος Κάτρης (γεννημένος στις 14/10/2005) αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της εξαιρετικής πορείας των Βοιωτών σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Με την Εθνική Ελπίδων έχει 5 συμμετοχές, εκ των οποίων οι τρεις στα τρέχοντα προκριματικά του Euro U21.

Δημήτρης Κεραμίτσης

Ο θηριώδης (1,93μ.) κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 2004 και έκανε το... κλικ στην Έμπολι, στην οποία γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά. Η Ρόμα διέκρινε το ταλέντο του και τον αγόρασε έναντι 30 χιλιάδων ευρώ το καλοκαίρι του 2021, πήρε μερικές συμμετοχές και πολύτιμες εμπειρίες, πριν πάρει μεταγραφή τον Σεπτέμβριο του 2024 στην Πογκόν της Πολωνίας. Με την Εθνική Ελπίδων έχει 2 συμμετοχές, ενώ έχει πετύχει και 1 γκολ, με εξαιρετική κεφαλιά στο πρόσφατο παιχνίδι με την Γεωργία στην «Λεωφόρο».

Κωνσταντίνος Κωστούλας

Ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας Κωστούλα και αδερφός του Μπάμπη της Μπράιτον, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, έχει «ξεπηδήσει» από τα τοπικά της Μαγνησίας, στη συνέχεια μεταπήδησε στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού Βόλου, έγινε μέλος της ομάδας νέων του Ολυμπιακού, ενώ από το περασμένο καλοκαίρι ανήκει στον ΟΦΗ. Την περασμένη σεζόν είχε αγωνιστεί και ως δανεικός στην Ρίο Άβε. Ο Κωστούλας ήταν βασικό μέλος της ομάδας των «ερυθρόλευκων», που έγραψε ιστορία, κατακτώντας το Youth League το 2024.

Ταξιάρχης Φίλων

Ο 20χρονος αμυντικός, που αγωνίζεται κυρίως ως στόπερ, αλλά μπορεί να καλύψει και την δεξιά μεριά της άμυνας, αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, όμως δεν πήρε τις ανάλογες ευκαιρίες που ζητούσε και πλέον στον Λεβαδειακό παίρνει λεπτά συμμετοχής και απαραίτητες εμπειρίες. Με την Εθνική Ελπίδων έχει τρεις συμμετοχές, ενώ στη πρόσφατη αναμέτρηση με την Βόρεια Ιρλανδία κέρδισε πέναλτι για τη «γαλανόλευκη» με μία εντυπωσιακή επέλαση από τα δεξία.

Νόα Άλεν

Ο Νόα Άλεν αγωνίζεται ως αριστερός μπακ, ενώ έλαβε πριν από μερικούς μήνες τη δυνατότητα από τη FIFA να αλλάξει εθνικό συγκρότημα μετακινούμενος από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και μετράει ήδη τις πρώτες του συμμετοχές με την Ελπίδων. Έλαβε αυτό το δικαίωμα μιας και ο παππούς και η γιαγιά του γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Ο συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι σε αυτά τα προκριματικά έχει το απόλυτα με πέντε ενενηντάλεπτα, έχοντας παράλληλα τέσσερα «cleansheet» και μία ασίστ.

Μεσοί

Σωτήρης Κοντούρης

Μπορεί στο ευρύ κοινό να έγινε γνωστός από το «ξεπέταγμά» του με την φανέλα του Παναιτωλικού τη φετινή σεζόν, όμως ο Σωτήρης Κοντούρης βρίσκεται στις κλήσεις της Εθνικής U19 από το 2023, ενώ έχει ήδη πέντε συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων. Σίγουρα αποτελεί ένα από τα next big thing του ποδοσφαίρου της χώρας μας.

Βαγγέλης Νικολάου

Ακόμα ένα προϊόν των Ακαδημιών του Παναιτωλικού είναι ο Βαγγέλης Νικολάου. Πρόκειται για 21χρονο επιτελικό μέσο, με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι του. Με την Εθνική Ελπίδων έχει 6 συμμετοχές, ενώ στα φετινά προκριματικά έχει αγωνιστεί 3 φορές.

Δημήτρης Καλοσκάμης

Ο 20χρονος επιθετικός μέσος εξαργύρωσε το καλοκαίρι τη πολύ καλή περσινή του παρουσία με τη φανέλα του Ατρομήτου με μεταγραφή στην ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε 11 παιχνίδια με 3 γκολ και 1 ασίστ, ενώ αποτελεί και βασικό μέλος της Εθνικής Ελπίδων, έχοντας καταγράψει 10 συμμετοχές. Στα φετινά προκριματικά του Euro U21 έχει τέσσερις συμμετοχές.

Κωνσταντίνος Γκούμας

Αγωνίζεται ως κεντρικός, αλλά και ως επιθετικός μέσος και έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα, μιας και τόσο με τον Λεβαδειακό, όσο και με την Εθνική Ελπίδων πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και είναι πολύ συμμετοχικός στο παιχνίδι των ομάδων του. Στα 20 του χρόνια εχει πραγματοποιήσει 5 συμμετοχές με 1 γκολ με την Εθνική U21.

Γιάννης Αποστολάκης

Γέννημα θρέμμα των Ακαδημιών του ΟΦΗ, ο Γιάννης Αποστολάκης (21 ετών) έχει πάρει φανέλα βασικού στη κρητική ομάδα και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας μας. Με την Εθνική Νέων έχει συνολικά 6 συμμετοχές. Στα φετινά προκριματικά του Euro U21 έχει δύο συμμετοχές.

Αντριάνο Μπρέγκου

Ο 19χρονος μέσος του Παναθηναϊκού, αγωνίζεται κυρίως στο «8», αλλά μπορεί με άνεση να καλύψει και την θέση «10». Έχει τέσσερις συμμετοχές με το «τριφύλλι» τη φετινή σεζόν, ενώ με την Εθνική Ελπίδων μετράει 5 συμμετοχές, έχοντας παράλληλα 2 ασίστ.

Επιθετικοί

Στέφανος Τζίμας

Από το... χεράκι έχει πάρει ο Στέφανος Τζίμας την Εθνική Ελπίδων και την οδηγεί εκ του ασφαλούς στα τελικά του Euro U21. Συγκεκριμένα, ο 18χρονος φορ σε 236 λεπτά που έχει βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο με τη φανέλα με το εθνόσημο σε αυτά τα προκριματικά έχει σκοράρει τέσσερις φορές, ήτοι 1 γκολ ανά 59 λεπτά αγώνα.

Δημήτρης Ράλλης

O 20χρονος Δημήτρης Ράλλης είναι αυτός που σκόραρε το νικητήριο τέρμα στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την Γερμανία στη σπουδαία νίκη με 2-3. Αγωνίζεται στην Γιαγκελόνια, έχοντας σταθερό χρόνο συμμετοχής και έχει τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα, μιας και σε 18 αναμετρήσεις έχει σκοράρει 5 γκολ. Με την Εθνική Ελπίδων μάλιστα σε 5 συμμετοχές έχει σκοράρει 3 γκολ, αποδεικνύοντας ότι έχει πολύ καλή σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα.

Σταύρος Πνευμονίδης

Ο 19χρονος εξτρέμ «άρπαξε» από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και παίρνει συνεχώς λεπτά συμμετοχής με τους «ερυθρολεύκους». Αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων, έχοντας 4 συμμετοχές και 2 γκολ στα φετινά προκριματικά.

Γιώργος Κούτσιας

Ακόμα ένα από τα μεγάλα «πρότζεκτ» της Εθνικής Ελπίδων είναι ο Γιώργος Κούτσιας. Προέρχεται από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έκανε το μεγάλο υπερατλαντικό βήμα για το MLS και τους Σικάγο Φάιερ, ενώ πλέον αγωνίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία στην Λουγκάνο της Ελβετίας ως δανεικός. Αποτελεί έναν από τους πιο «παλιούς» της U21 της Ελλάδας, έχοντας πραγματοποιήσει 21 συμμετοχές με 7 γκολ. Στα τρέχοντα προκριματικά έχει αγωνιστεί στα τρία από τα πέντε παιχνίδια.

Μπάμπης Κωστούλας

Σε αυτή τη λίστα τοποθετείται και ο Μπάμπης Κωστούλας, παρότι πλέον αποτελεί μέλος της Εθνικής Ανδρών. Ο 18χρονος επιθετικός της Μπράιτον, έχει πραγματοποιήσει 4 συμμετοχές και έχει 2 γκολ.

Λάμπρος Σμυρλής

Ένα από τα ταλεντάκια που έχει εντυπωσιάσει με τη παρουσία του σε αυτά τα προκριματικά του Euro U21 είναι αναμφίβολα ο Λάμπρος Σμυρλής. Ο 21χρονος εξτρέμ του Παναιτωλικού είναι εξαιρετικά διεισδυτικός, έχει πολύ καλές επαφές με τη μπάλα, ενώ έχει αποδειχθεί κομβικός, έχοντας σε αυτά τα προκριματικά τέσσερις συμμετοχές με 1 γκολ και 1 κερδισμένο πέναλτι.

Γιάννης Θεοδοσουλάκης

Πολύ ενεργό μέλος της πρώτης ομάδας του ΟΦΗ από την περασμένη σεζόν, αποτελεί ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης. Στα 20 του πλέον, έχει πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του ήδη από την σεζόν 2022/23 με την ομάδα που τον ανέδειξε, όμως πέρυσι έκανε το «ξεπέταγμά» του, έχοντας 19 συμμετοχές και 3 γκολ. Φέτος αποτελεί σημείο αναφοράς, ενώ έχει εξαργυρώσει τις καλές του εμφανίσεις με 3 συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων.

Αντώνης Παπακανέλλος

Προϊόν των Ακαδημιών του Αστέρα AKTOR, ο 20χρονος εξτρέμ μεταπήδησε στον Ολυμπιακό, ήταν στους «πρωτεργάτες» της κατάκτησης του Youth League από τους «ερυθρολεύκους» το 2024, ενώ από το καλοκαίρι αγωνίζεται ως δανεικός στην Ρίο Άβε. Με την Εθνική Ελπίδων έχει πραγματοποιήσει 8 συμμετοχές με 1 γκολ.