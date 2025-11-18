Κ21 Ελλάδα - Βόρεια Ιρλανδία 4-0: Με... σπασμένα φρένα συνεχίζει την πορεία προς το Euro

Ακόμη μία εύκολη επικράτηση για την Εθνική Ελπίδων του Γιάννη Ταουσιάνη στα προκριματικά του Euro u21. Οι Έλληνες διεθνείς ξεκίνησαν τον αγώνα εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας με το... πόδι στο γκάζι, έβαλαν δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, απλοποίησαν γρήγορα την υπόθεση νίκη και με δύο ακόμα γκολ στο δεύτερο μέρος έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση τους.

Αρχικά ο Αλεξίου στο 19' με κοντινό πλασέ και στη συνέχεια ο Γκούμας με κεφαλιά στο 26' έγραψαν το 2-0 για τα «πιτσιρίκια» του Ταουσιάνη. Ο Τζίμας με εντυπωσιακή εκτέλεση πέναλτι στο 63' σκόραρε για το 3-0, με τον Σμυρλή να κλείνει τον χορό των γκολ (81') έπειτα από ωραία κάθετη πάσα του Μπρέγκου.

Η Ελλάδα ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και απείλησε με μακρινό σουτ του Καλοσκάμη στο 14ο λεπτό. Η πίεση της εθνικής στα καρέ της Βόρειας Ιρλανδίας συνεχίστηκε και στο 19' μετά από φάση διαρκείας ο Αλεξίου της Ίντερ άνοιξε το σκορ για τους Έλληνες διεθνείς.

Το γρήγορο γκολ του Αλεξίου, διαδέχθηκε η εξαιρετική προσπάθεια του 26ου λεπτού. Οι Έλληνες διεθνείς αναπτύχθηκαν υποδειγματικά, ο Τζίμας βρήκε τον Σμυρλή, αυτός ελίχθηκε, πλάσαρε, ο ΜακΜούλαν απομάκρυνε και στην επαναφορά ο Γκούμας με κοντινή κεφαλιά έγραψε το 2-0.

Στο 61΄, ο Φίλων πάτησε περιοχή από τα δεξιά και απέφυγε με ωραία ενέργεια τον Πάτερσον, ο οποίος τον ανέτρεψε. Ο διαιτητής υπέδειξε την παράβαση και ο Στέφανος Τζίμας με εκτέλεση α λα Πανένκα κέρδισε τον ΜακΜούλαν για το 3-0. Ο νεαρός επιθετικός της Μπράιτον είχε βρεθεί κοντά στο γκολ και σε δύο φάσεις στο πρώτο ημίχρονο.

Στο 81ο λεπτό, ο Μπρέγκου με ωραία κάθετη μπαλιά βρήκε τον Λάμπρο Σμυρλή, ο οποίος κινήθηκε στη μεγάλη περιοχή και εκτέλεσε τον τερματοφύλακα της Βόρειας Ιρλανδίας για το 4-0.

Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στον όμιλο, έχοντας έξι βαθμούς περισσότερους από τη Γερμανία, η οποία έχει και παιχνίδι λιγότερο.

Επόμενο παιχνίδι για την εθνική Ελπίδων ο εντός έδρας αγώνας εναντίον της Μάλτας στις 27 Μαρτίου του 2026 (18:00).

Την ίδια ημέρα και ώρα, η Βόρεια Ιρλανδία δοκιμάζεται εκτός έδρας εναντίον της Γερμανίας.

Ελλάδα (Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας (Φίλων 46'), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Καλοσκάμης (Μπρέγκου 63'), Κοντούρης, Γκούμας (Νικολάου 73'), Παπακανέλλος, Τζίμας (Κούτσιας 64'), Σμυρλής (Αποστολάκης 82')

Βόρεια Ιρλανδία (Ράιτ): ΜακΜούλαν, Ίνγουντ, Άτσεσον, Φόγκαρτι, Ράσελ (ΜακΚαν 82'), Μπαρ, Ρόμπινσον, Γουίλσον (Πάτερσον 46'), Μόρισον (ΜακΣτράβικ 68'), Κένι (Ντόχερτι 68'), Κερκ