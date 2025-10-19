Ατλέτικο Μαδρίτης: Μήνυμα στήριξης στον Ηλία Κωστή μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

Οι παίκτες της ομάδας του Τσόλο Σιμεόνε εμφανίστηκαν πριν από την αναμέτρηση με την Οσασούνα φορώντας μπλουζάκια που ανέγραφαν «Ψυχή» μαζί με το όνομά του Ηλία Κωστή. Η Ατλέτικο επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 1-0, αλλά η προσοχή όλων ήταν στραμμένη στον νεαρό Έλληνα αμυντικό.

Η Ατλέτικο και η Ίντερ διοργάνωσαν φιλικό παιχνίδι την Παρασκευή (10/10), στο οποίο συμμετείχαν οι ποδοσφαιριστές που δεν είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, προκειμένου να διατηρήσουν ρυθμό ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Ο Κωστής μπήκε ως αλλαγή στο 71′, αλλά αποχώρησε τραυματίας μόλις 11 λεπτά αργότερα.

Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός στόπερ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, γεγονός που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η απάντηση του Έλληνα αμυντικού



Ο Ηλίας Κωστής απάντησε σε αυτή την όμορφη κίνηση των συμπαικτών του: «Σας ευχαριστώ πολύ για την στήριξή σας. Λεπτομέρειες σαν κι αυτή μου δίνουν περισσότερη δύναμη για να συνεχίσω να δουλεύω και να επιστρέψω πιο δυνατός».