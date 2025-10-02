Οριστικό: Στο «Μονζουίκ» και όχι στο Καμπ Νόυ το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός για το Champions League

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο αγώνας της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys του Μονζουΐκ και όχι στο ανακαινισμένο Spotify Camp Nou.

Παρά τα έντονη φημολογία των προηγούμενων ημερών στην Ισπανία που εμφάνιζαν βέβαιη την επιστροφή των Καταλανών στο ανανεωμένο τους γήπεδο για το ματς της 21ης Οκτωβρίου (ώρα 7:45 μ.μ.), οι εκτιμήσεις διαψεύστηκαν.

Ο καταλανικός σύλλογος επιβεβαίωσε την αλλαγή έδρας με επίσημη ανακοίνωση, τονίζοντας ότι συνεχίζει τις προσπάθειες για την εξασφάλιση των απαραίτητων διοικητικών αδειών λειτουργίας του νέου γηπέδου. Στην ανακοίνωση, η Μπαρτσελόνα ανέφερε ότι δουλεύει πάνω σε νέες τροποποιήσεις που της κοινοποίησε το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης την περασμένη εβδομάδα, ενώ ευχαρίστησε τα μέλη και τους φιλάθλους της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους στη διαδικασία της επιστροφής στο νέο Camp Nou.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «μπλαουγκράνα»:

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο τρίτος αγώνας που αντιστοιχεί στη φάση των ομίλων του Champions League, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 7:45 μ.μ., εναντίον του Ολυμπιακού, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys. Ο Σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται για την απόκτηση των απαραίτητων διοικητικών αδειών για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τις επόμενες ημερομηνίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Μπαρτσελόνα εργάζεται πάνω στις νέες τροποποιήσεις που το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης κοινοποίησε στον Σύλλογο την περασμένη εβδομάδα.



Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη και τους οπαδούς της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους σε μια τόσο περίπλοκη και συναρπαστική διαδικασία όπως η επιστροφή στο νέο Spotify Camp Nou.»