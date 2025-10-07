Η μητέρα του ποδοσφαιριστή της Καϊράτ, που θα μπορούσε να είναι... αδερφή του

Ο Σερκχάν Καλμύρζα, ο 18χρονος τερματοφύλακας της Καϊράτ Αλμάτι, της αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Champions League ο οποίος απέκρουσε πέναλτι εναντίον της Σπόρτινγκ , έχει γίνει το επίκεντρο της προσοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες λόγω... της μητέρας του.

Κατά τη διάρκεια του ιστορικού αγώνα της ομάδας του Καζακστάν εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης (0-5) την περασμένη εβδομάδα, η μητέρα του παίκτη εθεάθη στις κερκίδες και την πέρασαν με την αδερφή του αθλητή. Η φωτογραφία έγινε viral και η Σάουλε Ραμπαγέβα, έγινε influencer από τη μια μέρα στην άλλη, κερδίζοντας 40.000 ακόλουθους στο Instagram μετά τον αγώνα.

Ο τερματοφύλακας της Καϊράτ, έχει αγωνιστεί και στους δύο αγώνες της ομάδας του για το Champions League αυτή τη σεζόν εναντίον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και της Ρεάλ Μαδρίτης. Εχει δεχτεί εννέα γκολ στη διοργάνωση, πέντε εκ των οποίων ήταν στον αγώνα με την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο την περασμένη Τρίτη (30/9).

Αλλά αυτό δεν εμπόδισε τη μητέρα του, Σαούλε Ραμπάγιεβα, να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επαινέσει τις επιδόσεις του γιου της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

«Είσαι ο καλύτερος, γιε μου! Είσαι η υπερηφάνειά μου. Έκανες ό,τι μπορούσες», έγραψε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα με τους «μερένχες». «Για μένα, εσύ είσαι ο πιο δυνατός. Μην τα παρατάς. Είμαι μαζί σου και πάντα πιστεύω σε εσένα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Σάουλε γρήγορα συγκέντρωσε σχεδόν 40.000 ακολούθους μόνο στο Instagram, με πολλούς θαυμαστές να μένουν έκπληκτοι και να δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι είναι η μητέρα του Καλμύρζα.

Ένας θαυμαστής έγραψε: «"Περίμενε ένα λεπτό! Αυτή είναι η μητέρα; Χαχαχα"»Ένας άλλος σχολίασε: «Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι η μητέρα του», για να συμπληρώσει ένας άλλος: «Η μητέρα φαίνεται τόσο νέα. Μοιάζει με 20χρονη και ο γιος της είναι 18».

Η Καϊράτ βρίσκεται στην κορυφή της Premier League του Καζακστάν μετά από 24 αγώνες, έχοντας δεχτεί μόλις 18 γκολ με τον Καλμύρζα να είναι πρωταγωνιστής. Επόμενος αγώνας στο Champions League είναι ο αγώνας, εντός έδρας με την Πάφο, στις 21 Οκτωβρίου.