Paris FC: Απίθανη καινοτομία με εξέδρα για φιλάθλους... 5 ετών

Η Παρί Σεν Ζερμέν αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα brand name στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Κι αυτό γιγαντώθηκε ακόμη περισσότερο με την παρθενική κατάκτηση του UEFA Champions League. Ωστόσο, πλέον οι ομάδες που εκπροσωπούν το Παρίσι είναι... δύο με την Paris FC να θέλει να κάνει την δική της πορεία στην Ligue 1 και να κοντράρει τις μεγάλες δυνάμεις.

Έτσι, οι «Παριζιάνοι» προχώρησαν σε μια σπουδαία πρωτοβουλία που όμως δεν αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Η νεοφώτιστη ομάδα στη Ligue 1 και αντίπαλον δέος της Παρί Σεν Ζερμέν σε συνεργασία με την Renault εγκαινιάζουν την πρώτη εξέδρα για φιλάθλους 5 ετών.

Τι είναι το «KOP 5» και πως θα λειτουργήσει

Το όνομα «KOP 5» με το συγκεκριμένο σχέδιο να εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης καμπάνιας «Give Me 5» της γνωστής γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Renault, που είναι και ένας από τους επίσημους χορηγούς της Paris FC.

Ο νέος αυτός χώρος, με την ονομασία «KOP 5», θα φιλοξενεί 55 παιδιά και τους συνοδούς τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν δωρεάν τους εντός έδρας αγώνες του συλλόγου καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 2025-2026. Για να συμμετάσχουν, τα παιδιά πρέπει να έχουν κλείσει ή να συμπληρώνουν το πέμπτο έτος της ηλικίας τους μέσα στη σεζόν.



Η πρώτη εμφάνιση του «KOP 5» έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου, στον αγώνα Paris FC – Nantes για την 9η αγωνιστική της Ligue 1. Οι μικροί φίλαθλοι θα ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία, σε ένα περιβάλλον ειδικά διαμορφωμένο για παιδιά και οικογένειες, συνδυάζοντας τη χαρά του παιχνιδιού με τις αξίες της ένταξης και της συμμετοχής.

Aναλυτικά η ανακοίνωση τους:

«Επειδή το πάθος για το ποδόσφαιρο συχνά ξεκινά από την παιδική ηλικία, η Renault και η Paris FC δημιούργησαν από κοινού το KOP 5, μια μοναδική πρωτοβουλία που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να ζήσουν τα πρώτα τους συναισθήματα ως φίλαθλοι.

Το KOP 5 είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο γήπεδο μας, σχεδιασμένος να φιλοξενεί 55 παιδιά ηλικίας 5 ετών μαζί με τον ενήλικο συνοδό τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 2025/2026, αυτοί οι μικροί φίλαθλοι θα έχουν δωρεάν συνδρομή για να ενθαρρύνουν την Paris FC στους εντός έδρας αγώνες της, σε μια κερκίδα ζωντανή και προσαρμοσμένη στην ηλικία τους.

Κάθε μέλος θα λάβει ένα κιτ φιλάθλου (κασκόλ, σημαία, φυλλάδιο με συνθήματα, κάρτα μέλους) και θα μπορεί να συμμετάσχει σε μοναδικές εμπειρίες όπως:

Συναντήσεις με παίκτες της Paris FC,

Απρόσμενη περιήγηση στους διαδρόμους πριν από έναν αγώνα,

Και πολλές ακόμη εκπλήξεις

Ο πρώτος αγώνας με τη συμμετοχή του KOP 5 θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2025 απέναντι στην Ναντ».