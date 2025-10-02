Ασύλληπτα νούμερα: Το Άρσεναλ-Ολυμπιακός έσπασε τα «μηχανάκια» στην prime time

Έχασε τον αγώνα, κέρδισε τις εντυπώσεις! Ο ψυχωμένος Ολυμπιακός πλήρωσε το νωθρό ξεκίνημα του, έφτασε πολλές φορές κοντά στην ισοφάριση, η τύχη και ο... Ράγια όμως του στέρησαν την ευκαιρία να φύγει με αποτέλεσμα (2-0) από το Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μαρτινέλι (12') και Σάκα (92') στις καθυστερήσεις σκόραραν για την ομάδα του Αρτέτα που... άντεξε στο σφυροκόπημα των «ερυθρόλευκων» στο δεύτερο μέρος.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση που ακολουθεί με την Μπαρτσελόνα, την Τετάρτη (21/10, 19:45) με το... θρίλερ για την έδρα των «Μπλαουγκράνα» να μην έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.

Όσον αφορά την μάχη της τηλεθέασης, εκεί ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρος νικητής, αφήνοντας πίσω τους πάντες και τα πάντα στην prime time. Ο αγώνας Άρσεναλ-Ολυμπιακός προβλήθηκε από το Mega, με το κανάλι να σπάει όλα τα κοντέρ.

Ο εκτός έδρας αγώνας της ομάδας του Πειραιά «χτύπησε» 29.8% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και 28.6% στο γενικό σύνολο. Στη δεύτερη θέση, τερμάτισε ο «Άγιος Έρωτας» του ALPHA με 12.6% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και 16.6% στο γενικό σύνολο, ενώ στην τρίτη θέση το «Grand Hotel» του ANT1 με 10% και 15.3% αντίστοιχα.