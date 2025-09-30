Ολυμπιακός: Ανατροπή στην... ανατροπή για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα

Το... σίριαλ αναφορικά με το γήπεδο στο οποίο θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός στις 21/10, έλαβε τέλος!

Η καθυστέρηση της αδειοδότησης του νέου γηπέδου των Καταλανών, είχε κάνει την πρωταθλήτρια Ισπανίας να καταλήξει στο Μονζουίκ για τα παιχνίδια της στο Champions League, εξαιτίας και των αυστηρών κανονισμών της UEFA, οι οποίοι δεν επιτρέπουν σε μία ομάδα να αγωνιστεί σε δύο διαφορετικά γήπεδο σε μία σεζόν.

Σύμφωνα με τα Ισπανικά μέσα, αλλά και το επίσημο σάιτ της UEFA ωστόσο, οι «μπλαουγκράνα» θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το «Καμπ Νόου» για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν θα βρεθεί στο Μονζουίκ, την Τετάρτη (1/10), όπου η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League και μετά το τέλος της αναμέτρησης αυτής, αναμένεται να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.