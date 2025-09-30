Το τέλος μιας εποχής: Πωλείται και κατεδαφίζεται το Σαν Σίρο

Έπειτα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Μιλάνου το εμβληματικό στάδιο «San Siro» τίθεται προς πώληση με την Ίντερ και τη Μίλαν να σχεδιάζουν να κατεδαφίσουν το εν λόγω γήπεδο και στοχεύουν να κατασκευάσουν μαζί ένα νέο στάδιο 71.500 θέσεων με το κόστους του έργου να «αγγίζει» τα 1,2 δισεκατομμύρια.

Έπειτα από 11 ώρες συζήτησης, η οποία περιλάμβανε 239 τροπολογίες, η το ψήφισμα για την πώληση του Σταδίου και της γύρω συνολικής που ανήκει στην πόλη του Μιλάνου, εγκρίθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης με 24 ψήφους υπέρ, 20 κατά και 2 αποχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το νέο στάδιο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2031 και όπως αναφέραμε προηγουμένως το κόστος του θα αγγίξει τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα σχεδιαστεί από τις αρχιτεκτονικές εταιρείες Foster + Partners και Manica.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Το San Siro ή γνωστό αλλιώς και ως Τζουσέπε Μεάτσα, εγκαινιάστηκε το 1926 και παρόλο που έχει «υποβληθεί» σε πολλές ανακαινίσεις, οι δύο σύλλογοι και οι θεατές έχουν μεγαλύτερες ανάγκες και στοχεύουν να αυξήσουν τα έσοδά τους από τη λειτουργία του. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά ΜΜΕ η πώληση του Σταδίου πρέπει να οριστικοποιηθεί πριν τις 10 Νοεμβρίου, όπου και θα ξεκινήσουν οι εργασίες της κατεδάφισης του 90% του γηπέδου καθώς ένα 10% θα παραμείνει άθικτο ως ένα κομμάτι πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τέλος η ιδέα που υπάρχει στον «ορίζοντα» είναι να υπάρχει ένα νέο γήπεδο μέχρι το 2032 με σκοπό να συνδιοργανώσει μαζί με την Τουρκία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2032.