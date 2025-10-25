Ο προπονητής της Μίλαν, η μήνυση σε παραγωγό ερωτικών ταινιών και ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων

Τι κι αν ο προπονητής της Μίλαν, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι συγκεντρώνει τα βλέμματα στην Ιταλία για την αναμόρφωση των «ροσονέρι»; Μία «διαφορετική» περιπέτεια, που ξεκίνησε τον χειμώνα του 2023, όταν ήταν ακόμα προπονητής της Γιουβέντους, έρχεται στο προσκήνιο, με αφορμή την πρόσφατη δικαστική διαμάχη του Αλέγκρι με δημοφιλή παραγωγό ερωτικών ταινιών.

Ο Αλέγκρι μήνυσε τον Αντρέα Ντιπρέ, δικηγόρο, Youtuber και παραγωγό πορνογραφικών ταινιών, για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του.

Όλα ξεκίνησαν το 2023, όταν ο Ιταλός τεχνικός βρισκόταν στον πάγκο της Γιουβέντους. Ο Ντιπρέ, εκείνη την περίοδο, σε μία προσπάθεια να διακωμωδήσει ορισμένες φήμες γύρω από τον κεντρικό επιθετικό της ομάδας, Ντούσαν Βλάχοβιτς, αποφάσισε να τηλεφωνήσει στον Αλέγκρι, κατά τη διάρκεια ζωντανής ροής στο TikTok.

Μέχρι στιγμής, τίποτα μεμπτό, πέραν του κακόγουστου χαρακτήρα του αστείου. Το βασικό πρόβλημα, όμως με το τηλεφώνημα, ήταν πως κατά τη διάρκεια της ζωντανής ροής, ο Ντιπρέ αποκάλυψε τον προσωπικό αριθμό του Αλέγκρι δημόσια.

Andrea Diprè mostrò in video il numero di Massimiliano Allegri: inizia il processo https://t.co/5jQXFjDZww pic.twitter.com/MN0goib5Ap — MilanoToday (@milano_today) October 23, 2025

Η αποκάλυψη του προσωπικού αριθμού του Αλέγκρι στον αέρα του TikTok προκάλεσε χάος. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το κινητό του Ιταλού τεχνικού δέχθηκε καταιγισμό κλήσεων, αλλά και μηνυμάτων από χιλιάδες θεατές. Ο 58χρονος Ιταλός αναγκάστηκε να αλλάξει τον αριθμό του και στη συνέχεια προχώρησε σε μήνυση στον Ντιπρέ.

Οι εκπρόσωποι του παραγωγού πορνογραφικού περιεχομένου και δημοφιλούς streamer υποστήριξαν πως δεν υπήρχε πρόθεση και πως ήταν ατύχημα. Η εισαγγελία του Τορίνο, βέβαια, αποδέχθηκε πως πρόκειται για καταφανής παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του Αλέγκρι, εφόσον κοινοποιήθηκε χωρίς συναίνεση ο προσωπικός του αριθμός δημόσια.

Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε προγραμματιστεί για τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου, όμως λόγω ενός (αδιευκρίνιστου στον Τύπο) ζητήματος αναβλήθηκε για τις αρχές του 2026. Μέχρι και τη δίκη, όπως ενημερώνουν ΜΜΕ από την Ιταλία, οι δικηγόροι των δύο πλευρών θα βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για εξωδικαστική λύση της διαφοράς, η οποία θα προβλέπει οικονομική αποζημίωση για τον Αλέγκρι.

Αν, εν τέλει, προκύψει συμφωνία, η υπόθεση θα «σβήσει» χωρίς να επικεντρώσει άλλο τα φώτα της δημοσιότητας. Αν πάλι οι διαπραγματεύσεις δεν τελεσφορήσουν, ο Ιταλός τεχνικός θα κληθεί να... δώσει ακόμα ένα ντέρμπι, αυτή τη φορά στις δικαστικές αίθουσες.