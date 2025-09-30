Ολυμπιακός: Το «μαγικό άγγιμα» του Τσικίνιο, το αήττητο σερί του και η ανανέωση που έρχεται

Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για την αναμέτρηση με την Άρσεναλ (1/10, 22:00) στο «Emirates» για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται σε δύσκολη θέση μετά την εντός έδρας ισοπαλία (0-0) κόντρα στην Πάφο.

Στην αποστολή της ομάδας του Πειραιά δεν θα βρίσκεται ο Ροντινέι, ο οποίος δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και με ένα συγκλονιστικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους της πειραϊκής ομάδας για το γεγονός πως δεν θα καταφέρει να βοηθήσει τους νταμπλούχους Ελλάδας στον αυριανό αγώνα. Στην αποστολή της ομάδας όμως θα βρίσκονται και τα «μεγάλα όπλα» του Ολυμπιακού δηλαδή ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί και φυσικά ο Τσικίνιο.

Ο 30χρονος Πορτογάλος είναι αδιαμφισβήτητα ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι σήμερα καθώς σε 6 αναμετρήσεις έχει πετύχει 3 γκολ και έχει μοιράσει μια ασιστ, δίνοντας με αυτό τον τρόπο στην ομάδα του δύο πολύτιμα τρίποντα κόντρα σε Βόλο και Λεβαδειακό στο πρωτάθλημα. Πρόκειται για έναν παίκτη «κλειδί» για το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να εμπιστεύεται απόλυτα τον πρώην παίκτη της Μπενφίκα, και εκείνος με την εικόνα του στο χορτάρι τον δικαιώνει στο 100%.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός βρίσκεται στο «λιμάνι» από τον Ιανουάριο του 2024, και μετά από τέσσερις μήνες κατέκτησε το Conference League ενώ την περασμένη σεζόν κατέκτησε το νταμπλ έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα και για το λόγο αυτό η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να τον επιβραβεύσει με νέο συμβόλαιο.

Ωστόσο ο Τσικίνιο, «κουβαλά» στις πλάτες του και ένα αήττητο ρεκόρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού καθώς σε όποιο ματς έχει σκοράρει η μοιράσει ασίστ οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν ηττηθεί ποτέ. Συγκεκριμένα ο «Τσίκι» έχει σκοράρει 13 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και έχει μοιράσει 8 ασιστ, διατηρώντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ αυτόν τον ενάμιση χρόνο που αγωνίζεται με τα «ερυθρόλευκα».

Αναλυτικά τα γκολ και οι ασιστ του Τσικίνιο:

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: 3-2 (γκολ) προημιτελικά Conference League (11/4/24)

Άστον Βίλα - Ολυμπιακός 2-4: (ασίστ) ημιτελικός Conference League (2/5/24)

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 2-2: (γκολ) Stoiximan Super League (20/10/24)

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-3: ( δύο ασίστ) Stoiximan Super League (10/11/24)

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-2: (γκολ) Stoiximan Super League (1/12/24)

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-2: (γκολ) Stoiximan Super League (6/1/25)

Ολυμπιακός - Αστέρας AKTOR 1-1: (γκολ) Stoiximan Super League (9/2/25)

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 0-4: (γκολ) Stoiximan Super League (16/2/25)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-1: (γκολ) Stoiximan Super League (2/3/25)

ΝΠΣ Βόλος - Ολυμπιακός 0-2: (γκολ + ασίστ) Stoiximan Super League (30/8/25)

Ολυμπιακός Λεβαδειακός 3-2: (δύο γκολ) Stoiximan Super League (27/9/25)

Ολυμπιακός - Λαμία 4-1: (γκολ) Stoiximan Stoiximan Super League Playoffs (28/4/24)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 4-2: (γκολ) Stoiximan Super League Playoffs (30/3/25)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-2: (ασίστ) Stoiximan Super League Playoffs (27/4/25)

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 4-2: (γκολ) Stoiximan Super League Playoffs (4/6/25)