Λαμίν Γιαμάλ: Η 25χρονη τραγουδίστρια που «έκλεψε» την καρδιά του αστέρα της Μπαρτσελόνα

Μια φωτογραφία που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για τη σχέση τους έκανε πρόσφατα τον γύρο του Instagram. Ο Λαμίν Γιαμάλ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με τη Νίκι Νικόλ, δείχνοντας τη σχέση τους σε κοινή θέα. Στη φωτογραφία, ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα είναι χαμογελαστός δίπλα στην Αργεντίνα τραγουδίστρια, κρατώντας τη απαλά από τη μέση, ενώ το σκηνικό περιλαμβάνει ρομαντικά στοιχεία όπως μια μεγάλη λευκή τούρτα, τριαντάφυλλα και καρδιόσχημα μπαλόνια.

Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε με αφορμή τα 25α γενέθλια της Νίκι Νικόλ, η οποία το αναδημοσίευσε στον λογαριασμό της, με τους 22 εκατομμύρια ακόλουθούς της να το βλέπουν αμέσως. Οι φήμες για τη σχέση ξεκίνησαν στα μέσα Ιουλίου, όταν η τραγουδίστρια είχε παρευρεθεί στο πάρτι γενεθλίων του Γιαμάλ για τα 18α του γενέθλια, ένα γεγονός που είχε προκαλέσει αίσθηση. Από τότε, η παρουσία της στο πλευρό του Ισπανού , ακόμη και ως ταπετσαρία στο κινητό του, είχε φουντώσει τις υποψίες.





Στις αρχές Αυγούστου, η Νίκι παρακολούθησε τον αγώνα Μπαρτσελόνα – Κόμο, όπου ο Γιαμάλ σημείωσε δύο γκολ, καθιστώντας σαφές πως δεν χάνει ούτε στιγμή από τις εμφανίσεις του. Παράλληλα, το ζευγάρι έχει απαθανατιστεί να απολαμβάνει βόλτες στους δρόμους του Μονακό, επιβεβαιώνοντας σταδιακά τον έρωτά τους.





Η Νίκι Νικόλ, γεννημένη στις 25 Αυγούστου 2000 στο Ροζάριο, την ίδια πόλη με τον Λιονέλ Μέσι, έγινε γνωστή με το τραγούδι της «Wapo Traketero» το 2019. Από τότε, έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο δημοφιλείς καλλιτέχνιδες της Λατινικής Αμερικής, με στυλ που συνδυάζει ραπ, R&B, σόουλ, ρεγκετόν και λάτιν ήχους.



