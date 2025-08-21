Λαμίν Γιαμάλ: Νέος έρωτας για το αστέρι της Μπαρτσελόνα με διάσημη ράπερ

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ο κόσμος της μουσικής φέρονται να ενώνονται, καθώς το μεγάλο ταλέντο της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, φημολογείται πως έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο της 24χρονης Αργεντινής ράπερ, Νίκι Νικόλ. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο 18χρονος Ισπανός έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ τόσο με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο γήπεδο όσο και με την έντονη προσωπική του ζωή.

Οι φήμες ξεκίνησαν να φουντώνουν μετά από φωτογραφίες που διέρρευσαν στα social media, οι οποίες δείχνουν το ζευγάρι σε μια ρομαντική απόδραση στη Γαλλική Ριβιέρα.

🎥 Lamine Yamal and Nicki Nicole spotted in Monaco together. ❤️pic.twitter.com/gtDJ1iVL9E — Viralitity (@Viralitity) August 20, 2025

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Τσάβι Όγιος στο TikTok, ο ποδοσφαιριστής και η τραγουδίστρια έκαναν κοινές βόλτες στους δρόμους του Μονακό, ενώ φωτογραφήθηκαν σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο και σε ένα σκάφος, απολαμβάνοντας τη θάλασσα. Αυτές οι εμφανίσεις έρχονται λίγες εβδομάδες μετά από δημοσίευμα που τους ήθελε να ανταλλάσσουν φιλιά σε ένα beach bar στα τέλη Ιουλίου.

📷 Lamine Yamal and Nicki Nicole have returned from their trip to Monaco! pic.twitter.com/iSM4Y9pGlY — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) August 20, 2025

Η Νίκι Νικόλ, με πραγματικό όνομα Νικόλ Ντενίζ Κουκό, είναι ένα από τα πιο ανερχόμενα και αναγνωρισμένα πρόσωπα της αργεντίνικης μουσικής σκηνής, με δύο υποψηφιότητες για τα βραβεία Latin Grammy. Η επιβεβαίωση της σχέσης της με τον ποδοσφαιριστή θα δημιουργήσει ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια, τραβώντας τα βλέμματα τόσο του αθλητικού όσο και του καλλιτεχνικού χώρου.

Nicki Nicole 🤝 Lamine Yamal pic.twitter.com/3OTaLiB5ON — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 14, 2025

Προς το παρόν, πάντως, καμία πλευρά δεν έχει προβεί σε επίσημη δήλωση. Αυτή η στάση του Γιαμάλ δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, καθώς και το περασμένο καλοκαίρι είχε συνδεθεί με τη νεαρή influencer Αλεξ Παντίγια, με την οποία φωτογραφήθηκε μετά τον τελικό του Euro 2024.

Lamine Yamal confirma su relación con Álex Padilla con esta imagen de su cita íntima en Dubai https://t.co/usvc06gcr0 pic.twitter.com/CjSZlSBdrp — Trendencias (@trendencias) December 30, 2024

Ωστόσο, παρότι οι φήμες οργίαζαν, η σχέση τους δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επίσημα. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και τώρα, με τον νεαρό άσο να αφήνει το μυστήριο να πλανάται στον αέρα.