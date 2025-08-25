Λαμίν Γιαμάλ και Νίκι Νικόλ δεν «κρύβουν» πια τον ερωτά τους (pic)

Μια μέρα μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Λεβάντε, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της La Liga, όπου οι «Μπλαουγκράνα» ανέτρεψαν το εις βάρος τους 2-0 του πρώτου ημιχρόνου σε 3-2 παίρνοντας εν τέλει τη νίκη, ο Λαμίν Γιαμάλ, απασχόλησε για ακόμη μια φορά τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά όχι όμως για τις επιδόσεις του στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα ο 18χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα, δημοσίευσε μια φωτογραφία μαζί με την Νίκι Νικόλ στη γιορτή των γενεθλίων της, θέλοντας να ευχηθεί «χρόνια πολλά» στην αμφιλεγόμενη αγαπημένη του και «φούντωσε» ακόμη περισσότερο τις φήμες περί σχέσης με την 25χρονη τραγουδίστρια.

Ο φωτογραφικός φακός μάλιστα «συνέλαβε» το ζευγάρι την Τρίτη (19/8) σε ιδιωτικό αεροδρόμιο του Μονακό, όπου οι δυο τους πέρασαν δυο μέρες μαζί και σύμφωνα με τον ισπανικό τύπο ο ποδοσφαιριστής και η τραγουδίστρια, γνωρίστηκαν στο πάρτι γενεθλίων του 18χρονου σταρ και από τότε διατηρούν δεσμό.