Αντιδράσεις με τις δηλώσεις του πατέρα του Γιαμάλ: «Θα ζήσω χάρη στον γιό μου» (video)

Πριν από λίγες μέρες, ο Νασράουι σε ένα live στο Instagram έκανε επίδειξη των μαγειρικών ικανοτήτων του και απάντησε σε επικρίσεις για τον τρόπο ζωής του. «Πολλοί λένε ότι δεν κάνω τίποτα, ότι ζω μόνο χάρη στον γιο μου. Σωστά, ευχαριστώ γιε μου, θα είμαι πάντα ευγνώμων και θα ζω χάρη σε εσένα» αστειεύτηκε.

Η δήλωση του Νασράουι φαίνεται να είναι ένα διαδικτυακό αστείο, αλλά απεικονίζει έναν περήφανο και κάπως αλαζόνα πατέρα. Ο ίδιος ήταν πάντα στο πλευρό του γιου του στο ταξίδι του για να γίνει ένας αστέρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί τον κατηγορούν ότι αποτελεί βάρος για τον νεαρό παίκτη της Μπαρτσελόνα, ο Νασράουι επανέλαβε σε αυτό το βίντεο την απόλυτη υποστήριξη που του έχει δώσει ο γιος του τους τελευταίους μήνες.

«Υποστηρίζω τον γιο μου. Δεν είμαι μαζί του για τίποτα και για κανέναν. Είμαι με τον Λαμίν Γιαμάλ επειδή τον αγαπώ από τα βάθη της καρδιάς μου και μέχρι να φύγω από αυτόν τον κόσμο, θα συνεχίσω να τον αγαπώ, στα καλά και στα κακά» διαβεβαίωσε όσους τον επικρίνουν.



⚽️🗣️🍗 El padre de Lamine Yamal responde a los que dicen que vive de su hijo y enseña que tiene un maniquí del futbolista: "Hay que respetar a las personas"



👉Mounir Nasraoui conocido en redes como Hustle Hard 304, publicó en Instagram un vídeo enseñando a preparar nuggets pic.twitter.com/XIgjIQoMLr — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 30, 2025

Αυτή δεν ήταν η μόνη αναφορά που έκανε σε όσους προσπάθησαν να τον χωρίσουν από τον γιο του με τα σχόλιά τους.

«Όσοι από εσάς δεν έχετε τίποτα, ούτε παιδιά, ούτε αδέρφια, ούτε φίλους, ούτε τίποτα, περνάτε όλη μέρα ανησυχώντας για τις ζωές των άλλων. Καλύτερα να βρείτε κάτι να κάνετε, φίλε, γιατί κοίτα τι κάνω. Τι θα μου πεις; Ότι δεν κάνω τίποτα; Συγγνώμη, φίλε. Φτιάχνω το δικό μου φαγητό.»



Το live έγινε ακόμα πιο... περίεργο, καθώς ο πατέρας του Γιαμάλ ολοκλήρωσε το μαγείρεμα και κατόπιν σύστησε στους 1,3 εκατομμύρια ακολούθους του μια κούκλα του γιου του, στην οποία αφιέρωσε μερικά λόγια: «Τι γίνεται, φίλε! Όλα καλά ή όχι; Σ' αγαπώ τόσο πολύ, γιε μου (φιλάει τη κούκλα). Δεν μπορώ να έρθω, φίλε, δεν μπορώ να έρθω! Σ' αγαπώ, ο μπαμπάς σε αγαπάει. Έχω μια έκπληξη για σένα, κούκλα... Θα σου την βάλω και θα τη δείξουμε σε κόσμο. Σ' αγαπώ. Και εσείς επίσης, εντάξει; Σας ευχαριστώ πολύ και απολαύστε το γεύμα σας. Ελπίζω να μάθατε όλοι πώς να το κάνετε αυτό».