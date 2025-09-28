Οι ώρες και τα κανάλια για τις αναμετρήσεις ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού στη Super League

Σήμερα Κυριακή, η 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται με τέσσερα παιχνίδια.

Στις 17:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Βόλο με στόχο την επιστροφή στην κορυφή, σε αγώνα που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Στις 19:00 ο ΟΦΗ δίνει την πρώτη του μάχη στο Παγκρήτιο απέναντι στην Κηφισιά, με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 2HD.

Στις 20:30 ο Αστέρας AKTOR κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο πιο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας, που θα προβληθεί από το Noasports Prime.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο Αγρίνιο στις 21:00, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό, με ζωντανή μετάδοση στο Cosmote Sport 1HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Κυριακής στην Super League:

ΑΕΚ - Βόλος: 17:00, Cosmote Sport 1 HD

ΟΦΗ - Κηφισιά: 19:00, Cosmote Sport 2 HD

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ: 20:30, Novasports Prime

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός: 21:00, Cosmote Sport 1 HD

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2

Άρης-Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ-Βόλος (17:00)

ΟΦΗ-Κηφισιά (19:00)

Αστέρας AKTOR-ΠΑΟΚ (20:30)

Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός (21:00)

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος-ΑΕΛ (18:00)

