Ο τρόπος παιχνιδιού της ΑΕΚ, Ο «400αρης» Μάνταλος και ο... πολύτιμος Πιερό

Η ΑΕΚ επικράτησε χωρίς να εντυπωσιάσει με 1-0 του Βόλου στην Νέα Φιλαδέλφεια με γκολ του Πιερό και ανέβηκε στην κορυφή με συγκάτοικο τον Ολυμπιακό, μένοντας αήττητη για 13 σερί παιχνίδια με τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο!

Ένα παιχνίδι που η Ένωση κέρδισε με επαγγελματικό τρόπο χωρίς να βγάλει πολλές φάσεις στην εστία του αντιπάλου ωστόσο την ίδια ώρα απειλήθηκε και ελάχιστα. Ο κόσμος που είδε από το γήπεδο άλλα και από την τηλεόραση δεν θα έχει πολλά να θυμάται από το ματς άλλα σίγουρα όσο κερδίζει η ομάδα, όλα μοιάζουν ρόδινα στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ δεν δέχτηκε φάσεις από μια ομάδα που έχει αποδείξει τις επιθετικές της αρετές σε όλα της τα παιχνίδια άλλα δημιουργικά δεν κατάφερε να διασπάσει την άμυνα των φιλοξενούμενων ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Οι χαφ της ήταν απομονωμένοι από τους επιθετικούς στο 4-4-2 που επέλεξε ο Νίκολιτς, ενώ και οι εξτρέμ της δεν βρήκαν τους χώρους για κάποιο σουτ η σέντρα που θα απειλούσε την εστία του Σιαμπάνη.

Ο Νίκολιτς πίστεψε στους παίκτες του και ήρθε η δικαίωση

Eurokinissi

Παρότι υπήρχε αυτή η εικόνα, Ο Νίκολιτς δεν προχώρησε σε αλλαγές θέλοντας να δώσει χρόνο σε αυτό το σχήμα που πέρα από τα παραπάνω είχε μέσα και τους 2 φορ του που δεν μπορούσαν να συνδυαστούν όπως θα ήθελαν. Το γκολ ήρθε, όχι όμως από εξαιρετική ανάπτυξη, άλλα από την γρήγορη σκέψη του Μάνταλου, την έκρηξη και την ακρίβεια της σέντρας που κατέχει ο Ελίασον και το κεφάλι του Πιερό που λειτουργεί αποδεδειγμένα καλύτερα από το πόδι του.

Μέτα το γκολ, η ΑΕΚ πήρε τα πάνω της, Ο Νίκολιτς έκανε σωστές αλλαγές όπως συνηθίζει και πρόσθεσε στην ομάδα του φρεσκάδα και εμπειρία. Ο Πήλιος έδωσε μεγαλύτερο πλάτος, ο Ζοάο Μάριο ποιότητα και ηρεμία και μαζί με τους Μαρίν και Κουτέσα που βοήθησαν με το που μπήκαν, η ΑΕΚ άρχισε να ρολάρει καλύτερα χωρίς όμως να βρει το 2ο γκολ για να κλειδώσει το ματς. Η «Ένωση» μπορεί να μην το πλήρωσε αυτό άλλα ο δρόμος είναι μακρύς και με το 1-0 όσο και αν δεν κινδυνεύεις από τον αντίπαλο κάποια στιγμή θα το πληρώσεις όπως στην Λάρισα με την τοπική ομάδα.

Ο Μάνταλος που τα έχει... 400 και ο καθοριστικός Πιερό

Πρόσωπα του παιχνιδιού σίγουρα είναι ο Πέτρος Μάνταλος και ο Φραντζί Πιερό. Ο Έλληνας άσος συμπλήρωσε 400 παιχνίδια με την ΑΕΚ και έβαλε το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει ζήσει τα πάντα, όπως Β' εθνική και τραυματισμούς έως τίτλους και όμορφες στιγμές. Του αξίζει αναγνώριση και σεβασμός, ενώ ακόμα και για τον προπονητή είναι σημαντικός παίχτης εντός και εκτός αποδυτηρίων.

Eurokinissi

Όσο άφορα τον επιθετικό από την Αϊτή, σίγουρα δεν είναι ο φορ που θα ήθελαν ομάδα και κόσμος. Ίσως δεν τον βοηθά και η τεχνική του λόγω του ύψους του. Όμως δεν μπορεί κάνεις να αφαιρέσει το γεγονός ότι δίνει λύσεις και προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί την ομάδα. Με το χθεσινό γκολ έφτασε τα 4 τα οποία έχουν δώσει όλα νίκες (Αστέρα, Αιγάλεω, Παναιτωλικό, Βόλο. 1-0, 0-1, 2-1, 1-0). Παρόλα αυτά σίγουρα δεν είναι ο βασικός φορ άλλα είναι αυτός που θα δίνει λύσεις οταν χρειάζεται και όσο ο Γιόβιτς δεν μπορεί να βρει δίχτυα...

Eurokinissi

Τέλος, η ΑΕΚ δεν είναι έτοιμη ακόμα άλλα όσο κερδίζει και είναι ψηλά στην βαθμολογία θα βρίσκει χρόνο για να διορθώσει τις ατέλειες της. Σίγουρα πρέπει να εμφανιστεί πολύ καλύτερη στα ματς που ακολουθούν με Τσέλιε στην Σλοβενία και Κηφισιά στο Περιστέρι ώστε να δείξει ότι δεν είναι αυτή μόνο η ταυτότητα της άλλα άπλα ένα μέρος αυτής.