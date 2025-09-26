Η ΠΑΕ Ολυμπιακός διευκρίνισε τι ισχύει για όσους φιλάθλους δεν μπορέσουν να ταξιδέψουν στο Λονδίνο

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Στην πρεμιέρα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μείνει στο 0-0 κόντρα στην Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης». Πολλοί οπαδοί των Πειραιωτών σκοπεύουν να ταξιδέψουν στη βρετανική πρωτεύουσα για να στηρίξουν την ομάδα, όμως υπάρχει πιθανότητα αρκετοί να μην τα καταφέρουν.

Αιτία αποτελεί η 24ωρη απεργία της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ), που συμμετέχει στην κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η οποία έχει οριστεί για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, από τις 00:01 έως τις 24:00.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι όσοι δεν καταφέρουν να ταξιδέψουν μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων για τα εισιτήριά τους.

Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους μας για τα εισιτήρια του αγώνα με την Arsenal.#OlympiacosFC #UCL #ARSOLYhttps://t.co/pbY1XjkDdh — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 26, 2025

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής, ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (1/10, 20:00 τοπική ώρα) με την Arsenal στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της league phase του UEFA Champions League:

Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση στο «Arsenal Stadium» και δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο Λονδίνο λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων που διέθεσαν για τα εισιτήρια του αγώνα, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό κράτησης των εισιτηρίων τους στο ticketing@olympiacos.org έως τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00.

Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα μπορεί να γίνει ακύρωση των εισιτηρίων και επιστροφή των χρημάτων».