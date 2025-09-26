Στον «αέρα» η παρουσία εκατοντάδων οπαδών του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Άρσεναλ

Μετά την ισοπαλία (0-0) με την Πάφο στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Champions League, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Λονδίνο την Τετάρτη (1/10), και θα φιλοξενηθεί στο «Emirates» από την Άρσεναλ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Όπως είναι λογικό, εκατοντάδες φίλοι της πειραϊκής ομάδας, σκοπεύουν να ταξιδέψουν στην Αγγλία με στόχο να βρεθούν στο πλευρό των «ερυθρόλευκων» σε αυτή τη δύσκολη μάχη, αλλά υπάρχει ένας «εμπόδιο» που μπορεί να χαλάσει τα σχέδια σε αρκετούς φιλάθλους.

Συγκεκριμένα η ΕΕΕΚΕ (Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας) κάλεσε τα μέλη της να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, από τις 00.01 ως 24.00 ώρα.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, όπως αναφέρει η Ένωση, θα εξυπηρετηθούν μόνον οι συγκεμκριμένες πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, οι οποίες είναι οι εξής:

Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, Πρωθυπουργούς.

Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.