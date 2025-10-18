Ποιος είναι ο Κινέζος οπαδός του Ολυμπιακού που κάνει θραύση στα σόσιαλ μίντια

Ένα αθλητικό περιοδικό όταν ήταν έφηβος αποτέλεσε την αφετηρία ενός ταξιδιού ζωής για τον Ζιάνγκ Φουκάνγκ, ο οποίος μετανάστευσε στην Ελλάδα για... χάρη του Ολυμπιακού! Ο Κινέζος οπαδός «ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα» την ομάδα από τον Πειραιά και έφτασε στην Αθήνα, προκειμένου να μπορεί να βρίσκεται κοντά της.

Η αγάπη του Ζιανγκ για τον Ολυμπιακό, δε διαφέρει σε τίποτα από την «τρέλα» των παθιασμένων λατινοαμερικάνων οπαδών ή από την αγάπη των γηγενών, που λατρεύουν τους «ερυθρολεύκους». Ο Ζιανγκ παθιάστηκε με τον Ολυμπιακό, όπως οι Έλληνες, τον έκανε προτεραιότητα του και πλέον πέρα από το ποδόσφαιρο ασχολείται έντονα και με το μπάσκετ. Λατρεύει, άλλωστε να περνάει τα σαββατοκύριακα του σε Γεώργιος Καραϊσκάκης και Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αντίστοιχα.

Αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση, βέβαια, είναι η διάθεση που δείχνει στο να ενημερώνει τους Κινέζους φίλους του μέσω των social media για τις περιπέτειες του με τον Ολυμπιακό. Ο Ζιανγκ μετράει χιλιάδες ακόλουθους σε X, Instagram και Tik Tok!

To Athletiko τον συνάντησε για να λύσει το ερυθρόλευκο, κινεζικό μυστήριο!

Καταρχάς, πόσο καιρό ζεις στην Ελλάδα;

Ζω στην Ελλάδα εδώ τέσσερα χρόνια και την αγαπώ. Το παιδί μου πηγαίνει δημοτικό σχολείο εδώ. Μιά φορά το χρόνο επιστρέφουμε στην Κίνα.

Πως λοιπόν προέκυψε αυτή η αγάπη για τον Ολυμπιακό; Τι σε προσέλκυσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον Ολυμπιακό συγκεκριμένα;

Από πολύ μικρός! Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, γύρω στα 14, ξεφύλλιζα ένα αθλητικό περιοδικό όταν έπεσε το βλέμμα μου στο σήμα του Ολυμπιακού. Τι σύλλογος είναι αυτός; Από ποια χώρα, ποια πόλη; Η Ελλάδα, μια αρχαία χώρα, ο Πειραιάς. Το έμβλημα είναι τόσο όμορφο. Ποιος το σχεδίασε; Έβρισκα το σχέδιο καταπληκτικό. Τα χρώματά του είναι κόκκινο και λευκό. Μου αρέσει πολύ το κόκκινο και το λευκό. Έτσι ξεκίνησαν όλα!

Ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχεις κάνει για τον Ολυμπιακό μέχρι σήμερα;

Από το 2000 μέχρι σήμερα, έχω συλλέξει όλες τις εμφανίσεις της ομάδας! Κάθε χρονιά!

Πως ανταποκρίνονται οι συμπατριώτες σου στην Κίνα στην πώρωση σου με τον Ολυμπιακό; Έχει καταφέρει να προκαλέσεις το ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό και σε άλλους Κινέζους;

Όταν πέρσι επέστρεψα στην Κίνα, μίλησα σε πολλούς φιλάθλους του ποδοσφαίρου για την ιστορία του συλλόγου. Ήταν ενθουσιασμένοι! Μάλιστα, λόγω της ενασχόλησης μου με το ελληνικό ποδόσφαιρο, ένα κορίτσι από την Κίνα που ζει στην Ελλάδα, ξεκίνησε να προωθει τον Παναθηναϊκό!

Άρα μαθαίνουμε πως υπάρχουν Κινέζοι οπαδοί που ενδιαφέρονται για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ακολουθούν ελληνικές ομάδες! Εκτός από το κορίτσι που στηρίζει Παναθηναϊκό υπάρχουν και οπαδοί της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ ή κάποιας άλλης ομάδας;

Αν μπορούσα να στο πω με ποσοστά με αυτούς που ασχολούνται στην Κίνα, περίπου 40% είναι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, 40% του Παναθηναϊκού και 20% της ΑΕΚ!

Στα social media σου βλέπω ότι βρίσκεσαι συχνά στο «Καραϊσκάκης» για αγώνες του Ολυμπιακού. Ακολουθείς και την ομάδα και στα εκτός έδρας παιχνίδια;

Η αλήθεια είναι πως λόγω της εργασίας μου δεν έχω τον απαραίτητο χρόνο για να ακολουθώ την ομάδα και στα εκτός έδρας. Ωστόσο, πάω με τα παιδιά μου όσο πιο συχνά μπορώ στο «Καραϊσκάκης».

Έκανες κάτι ιδιαίτερο για να γιορτάσεις τα 100 χρόνια της ομάδας φέτος;

Ανέβασα όσο το δυνατόν περισσότερα βίντεο από τους εορτασμούς στα κινέζικα social media. Δυστυχώς, την ημέρα του εορταστικού ματς κόντρα στον ΟΦΗ δούλευα πάλι οπότε δεν μπόρεσα να πάω στο γήπεδο.

Πως έζησες την κατάκτηση του Conference League πριν από ένα χρόνο;

Αν και δεν μπόρεσα να βρεθώ στην Opap Arena, ήμουν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μαζί με χιλιάδες οπαδούς της ομάδας! Την ημέρα του τελικού είχα σχεδιάσει να κάνω Live στο Tik Tok ωστόσο το σήμα ήταν πολύ κακό λόγω της πολυκοσμίας κι έτσι οι φίλοι μου στην Κίνα δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν. Τουλάχιστον έβγαλα πολλές φωτογραφίες με οπαδούς του Ολυμπιακού!

Αλλά δεν είσαι μόνο φίλαθλος του ποδοσφαίρου, ακολουθείς και την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού έτσι δεν είναι; Υπάρχουν φωτογραφίες σου και από το ΣΕΦ!

Φυσικά! Μάλιστα, ήδη έχω προγραμματίσει να παρακολουθήσω τον πρώτο φετινό εντός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού για την Euroleague εναντίον της Ντουμπάι στις 10 Οκτωβρίου!

Με πόσους παίκτες έχεις συναντηθεί; Με μια γρήγορη βόλτα στους λογαριασμούς σου θα δει κανείς πολλές selfie με παίκτες τόσο του ποδοσφαίρου όσο και του μπάσκετ!

Ω, ναι με αρκετούς! Από ποδόσφαιρο, οι πιο πρόσφατες φωτογραφίες είναι με Ελ Κααμπί και Πασχαλάκη! Από μπάσκετ, έχω πολλούς: Παπανικολάου, Γουόκαπ, Πίτερς, ΜακΚίσικ, Κάνααν, Κώστα Αντετοκούνμπο! Αλλά αυτό που θέλω περισσότερο είναι να βγάλω φωτογραφία με τον κύριο Μαρινάκη!

Ποια είναι η άποψη σου για τους οπαδούς τους Ολυμπιακού και για τους Έλληνες οπαδούς γενικότερα; Σε υποστηρίζουν; Είχες κάποιο δυσάρεστο περιστατικό στο γήπεδο;

Μου αρέσουν πολύ οι Έλληνες σαν λαός. Οι περισσότεροι είναι πολύ φιλικοί. Οι φίλαθλοι είναι επίσης πολύ φιλικοί και συνήθως με βοηθούν. Ελάχιστοι θα πουν κάτι αγενές.

Εκτός από τον Ολυμπιακό ακολουθείς κι άλλες ευρωπαϊκές ομάδες; Επίσης, υποστηρίζεις κάποια ομάδα στην πατρίδα σου, την Κίνα;

Να ξέρεις μου αρέσει μόνο ο Ολυμπιακός! Το κινεζικό ποδόσφαιρο δεν είναι αρκετά καλό οπότε δεν ασχολούμαι!

Βλέπω στις αναρτήσεις σου πώς όταν πας γήπεδο είσαι σχεδόν πάντα με το γιο σου! Θέλεις να περάσεις την «ερυθρόλευκη φλόγα» και στην επόμενη γενιά;

Φυσικά, ελπίζω ότι θα υποστηρίζει πάντα τον Ολυμπιακό! Πιστεύω ότι τα αγόρια πρέπει να αγαπούν τον αθλητισμό!

Θα σου κάνω και κάποιες γρήγορες ερωτήσεις να μου πεις τις προτιμήσεις σου:

Αγαπημένος θρύλος του συλλόγου;

Βασίλης Σπανούλης

Αγαπημένος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού;

Χρήστος Μουζακίτης

Αγαπημένος μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού;

Σάσα Βεζένκοφ

Αγαπημένο γκολ;

Φυσικά του Ελ Κααμπί στον τελικό με τη Φιορεντίνα!

Αγαπημένη ερυθρόλευκη στιγμή;

Όταν κατακτήσαμε το ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Conference League!

Η καλύτερη «ερυθρόλευκη» σου φωτογραφία;

Πάντα συγκινούμαι με το μνημόσυνο της Θύρας 7 κάθε Φεβρουάριο, οπότε θα πω τη φωτογραφία που άφησα μια φανέλα με αφιέρωση στα θύματα της τραγωδίας.

Η επόμενη φωτογραφία που θέλεις να βγάλεις;

Όπως σου είπα, με τον κύριο Μαρινάκη, τον πρόεδρο! Θα το ήθελα πολύ, μακάρι να τα καταφέρω!