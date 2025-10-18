Η ώρα και το κανάλι του ΑΕΛ-Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες «μάχες» της Super League

Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, η Super League επιστρέφει σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, με τρεις αναμετρήσεις για την 7η αγωνιστική.

Στις 17:00, ο νταμπλούχος Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕΛ Novibet, λίγα 24ωρα πριν τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα για το Champions League.

O αγώνας θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport1HD.

Στις 19:30, στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος υποδέχεται τον φοβερό Λεβαδειακό, ο οποίος έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη χρονιά.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Τέλος, στις 20:00, ο Παναιτωλικός με προπονητή πλέον τον Γιάννη Αναστασίου, φιλοξενεί στο Αγρίνιο τον ΟΦΗ.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport2HD.

Αγωνιστική δράση και στην Basket League

Επιστρέφει στη δράση η Stoiximan Greek Basketball League, έχοντας στο σαββατιάτικο (18/10) πρόγραμμά της, τέσσερις αναμετρήσεις!

Στις 16:00, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Άνω Λιόσια την πολύ μαχητική και εντυπωσιακή Καρδίτσα, έχοντας απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της ΕΡΤ2.

Στις 17:00, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει στη Θεσσαλονίκη τη Μύκονο, με μετάδoση από το κανάλι της EΡΤ Sports 1.

Στις 19:00, το Μαρούσι φιλοξενεί στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας τον Άρη, ο οποίος αναζητάει την πρώτη του νίκη στο φετινό ελληνικό πρωτάθλημα. Μετάδοση από την EΡΤ Sport 2.

Στις 19:30, τελευταία αναμέτρηση της ημέρας στην Πάτρα, με τον τοπικό Προμηθέα να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ του Γιούρι Ζντοβτς. Και οι δυο προερχόμενοι από ευρωπαϊκές επικρατήσεις εντός της εβδομάδας. Κανάλι ΕΡΤ 2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

ΑΕΚ - Καρδίτσα, 16:00 ΕΡΤ 2

Ηρακλής - Μύκονος, 17:00 ERT Sports 1

Μαρούσι - Άρης 19:00, ERT 2 Sports

Προμηθέας Πάτρας - ΠΑΟΚ, 19:30 ΕΡΤ 2

